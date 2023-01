Tres accidentes vehiculares dejan dos heridos

Se registraron en distintos puntos de la ciudad la mañana de este martes



Córdoba,Ver.-Dos personas lesionadas, daños materiales y movilización de los servicios de emergencia, fue el saldo de 3 accidentes registrados la mañana de este martes en tres distintos puntos de la ciudad, en los cuales estuvieron involucradas tres unidades del transporte público, dos vehículos particulares y una motocicleta.



El primer percance se registró en la avenida once y calle cuatro lugar por donde circulaba el taxi C0-842 sobre la calle cuatro, al cruzar la avenida 11 se impacto contra un vehículo Seat Ibiza en color blanco luego de que uno de los dos conductores no respetara la preferencia de paso, en este percance el saldo fue de una mujer lesionada así como daños materiales.



Casi de manera simultánea en la avenida 1 y calle 13 circulaba un autobús sobre la calle al llegar a la avenida impacto a un vehículo BMW en color blanco, luego de que uno de los conductores, no respetara la luz roja del semáforo, en este percance únicamente se registraron daños materiales.



Minutos más tarde en el cruce de la avenida 11 y calle 22 un motociclista circulaba Sobre la avenida al llegar a la calle 22 se impacto contra el vehículo de alquiler CO-9, luego de que uno de los dos conductores no respetara la Luz Roja del semáforo, al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja pero el conductor de la motocicleta no requirió ser llevado a un hospital.



Estos accidentes se registraron debido a la falta de precaución ya que los tres cruceros están operados por semáforos y alguno de los conductores no respeto La Luz Roja del semáforo, en los tres percances tomó conocimiento el perito en turno de Tránsito municipal y ordenado el retiro de las unidades a un corralón para el deslinde de responsabilidades.