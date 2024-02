Trasplantan cirujanos del centro médico ISSEMYM en Toluca riñón a mexiquense

TOLUCA, Estado de México.- El mayor acto de generosidad que pudo realizar Jazmín Reyes Jiménez fue donar uno de sus órganos a su hermana Fabiola Reyes Jiménez; una operación que resultó exitosa gracias a la intervención de cirujanos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), realizada en el Centro Médico ISSEMYM Toluca.



La paciente, originaria del municipio de La Paz, padecía de insuficiencia renal, enfermedad que la mantuvo atada a un tratamiento de diálisis, lo que le impedía tener una vida funcional.



’Tenía hipoplasia renal, mis riñones estaban como de una niña de 12 años, entonces, ya no estaban funcionando, dicen que nada más tenía el 15 por ciento, de ahí empieza ya todo el recorrido’, compartió Fabiola horas después del trasplante.



Su hermana, la Señora Jazmín Reyes Jiménez, fue quien se solidarizó en ofrecer uno de sus riñones para ayudar a mejorar la calidad vida a su hermana.



’Yo sin pensarlo, le dije que yo, que yo me hacía el examen. Yo tengo familia, tengo dos hijos. Cuando, primero yo le dije a ella, sabes qué, yo, yo me hago los exámenes para ver si somos compatibles’.



Ambas, se inscribieron al protocolo de donación de órganos con fines de trasplante del ISSEMyM, donde se realizaron diversos estudios de compatibilidad. En ese sentido, los donadores relacionados (de algún familiar consanguíneo hasta la cuarta generación) ofrecen mayor probabilidad de compatibilidad y menor riesgo de rechazo al órgano, señalan especialistas.



Es así como el equipo multidisciplinario del Servicio de Trasplantes del Centro Médico ISSEMYM Toluca realizó la cirugía con éxito.



’Yo estuve siete años con la diálisis peritoneal y ahorita dice uno: pues tiene ya proyectos de vida, ¿no? Yo con la diálisis pude hacer una maestría, me pude capacitar en ciertos ámbitos de mi trabajo, o sea que sí se puede, y ahorita, ya con el trasplante los proyectos, pues siguen, ¿no? La verdad sí es una otra segunda oportunidad’, declaró Fabiola Reyes, luego de agradecer al personal de salud que la preparó para salir avante de la operación.



Asimismo, su hermana Jazmín Reyes reiteró que, en todo momento, la vida de su hermana y la suya estuvieron seguras. ’Cuando salí de la cirugía, al poco rato ya me encontraba bien, sí, a lo mejor es un poco el miedo, pero ahora sí que, que ya cuando tienes la satisfacción de ver a la persona que le cambia totalmente su vida, ahora sí que es una gran satisfacción’.



En el Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora este día 27 de febrero, el ISSEMYM resalta la importancia de fomentar la cultura de la donación de órganos con fines de trasplante, pues se estima que una persona donante puede salvar hasta siete vidas, según el Instituto Nacional de Salud Pública.