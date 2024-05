Tras debate, más de 30 puntos de distancia: De las Heras

Luego de haberse llevado el tercer debate presidencial, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, aventaja con más de 30 puntos porcentuales a la candidata opositora de la coalición del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, de acuerdo con la encuestadora De las Heras.



La encuesta muestra que de realizarse las elecciones al día de hoy Claudia Sheinbaum obtiene 64% de preferencias, mientras Xóchitl Gálvez tuvo un 28% y el candidato por Movimiento Ciudadano tuvo un 8%.



Estos resultados presentados por la encuestadora De las Heras Demotecnia, la cual a través de su Estudio Nacional de Opinión Pública de mayo de 2024, muestran que Sheinbaum tiene una intención de voto de 34 millones 10 mil 171 votos a su favor.



Por su parte Xóchitl Gálvez Ruiz obtendría 14 millones 879 mil 450 votos y Máynez tendría cuatro millones 251 mil 271 votos.





En cuanto a la opinión que tienen los encuestados sobre los candidatos, Sheinbaum tiene un 48% de opinión "buena" y 18% de "muy buena; Xóchitl Gálvez es quien recibe peor opinión de los tres candidatos, teniendo apenas el 23% de opinión ’buena’ y 3% ’muy buena’. Mientras que Máynez recibe el 41% de opinión ’buena’ y 5% ’muy buena’.



Donde si destaca Xóchitl Gálvez fue en la opinión negativa, teniendo un 27% de encuestados que tiene una opinión "muy mala": 18% "ni buena, ni mala", 17% ’muy mala’ y 12% no lo sabe.



Máynez presenta un disgusto del 17%: 14% ’mala’ y 3% ’muy mala’, 22% que lo considero ni bueno, ni malo; y otro 15 que no sabe.



Sheinbaum Pardo tiene un disgusto del 12%: 8% la considera ’mala’ y 4% ’muy mala’. 9% no sabe y 13 % no la considera ’ni buena, ni mala’.