Tras 20 años, vuelve UAEH a tener elecciones ’directas’ para dirigentes estudiantiles

Dos décadas con aspiraciones fallidas del mandamás Gerardo Sosa Castelán, ahora bajo arraigo domiciliario por lavado de dinero, además de diversas órdenes de aprehensión contra los actuales dirigentes del Consejo Estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) tuvieron que llegar para que finalmente el nuevo representante estudiantil sea electo directamente por los estudiantes.



Cuando todavía eran llamados Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), el último dirigente electo directamente por los estudiantes fue Alejandro Rosas García, mismo que tuvo un rompimiento con Gerardo Sosa Castelán y fue por ello que desde allí se formó lo que hoy es conocido como el Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH).



Para no volver a pasar por la misma situación, Gerardo Sosa instruyó que el supuesto organismo representativo tuviera por candidatos a perfiles afines a su grupo sectario, impidiendo incluso que la votación fuera directa, pues se hacía mediante la cooptación de delegados y de jefes de grupo.



Con Sosa Castelán bajo arraigo domiciliario en espera de recibir su condena por desvíos en la UAEH y lavado de dinero, aunado a la agresión orquestada desde rectoría por Octavio Castillo Costa, mismo que mantiene con una serie de carpetas e investigaciones a administrativos, docentes y dirigentes del actual Consejo, la institución cumplimenta la orden de un juez que ordenó la salida de Esteban N. como representante del Consejo como medida cautelar mientras siguen las investigaciones en su contra.



Si bien cuando era FEUH las elecciones por el representante estudiantil se hacían de manera directa, así Sosa Castelán designara arbitrariamente a los contendientes, será la primera ocasión dentro de la ya no tan corta vida del CEUEH que sus representantes llegarán validados por el voto de los estudiantes, es decir, que por vez primera tendrán representantes legítimos.



El grupo porril que secuestró a la UAEH desde los años 80 vive una de sus peores etapas políticas. Tras haberse encumbrado por acuerdos con el partido guinda, ahora sus perfiles son ninguneados y han sido obligados a refugiarse en el PT. Sus líderes tienen carpetas de investigación y 2024 podría ser el primer año en la era morenista en la que no tengan acceso a ningún cargo de elección popular.