Tras unos días de descanso Higinio Martínez seguirá conduciendo transformación del Edomex

Texcoco, Méx.-El senador Higinio Martínez Miranda anunció que se tomará unos días para una reflexión serena, sobre el nuevo camino que tomará pero que será para seguir conduciendo el movimiento de cambio y transformación en el Estado de México.



Destacó que tras reunirse con cientos de dirigentes del movimiento Mexiquenses de Corazón en todo el estado durante el fin de semana, y que lo han acompañado durante una intensa etapa de lucha, le ratificaron su apoyo para que siga en la conducción del cambio en la entidad.



A principios de julio de este año, Martínez Miranda, indicó que en caso de no ser el ganador de la encuesta, ’pues ahí se ven porque en un mes yo me voy de vacaciones’.



De igual forma, comentó que a su edad, no lo mueve el dinero, sino la probabilidad de hacer un cambio, ’estoy feliz, porque hemos dado resultados, por llevar a AMLO a la presidencia.



Y recordó que ya se echó siete campañas para la presidencia de la República, 42 años para que llegara un presidente distinto a los priístas.



El 14 de agosto se realizará la elección interna para definir a la nueva dirigencia en el Estado de México, en Consejo estatal, luego de que el partido ha estado a cargo de delegadas y delegados nombrados por la dirigencia nacional



’Les pedí a los nuevos consejeros que al elegir a la próxima dirigencia de Morena de nuestra entidad sepan ellos y los que resulten electos, que su tarea principal será fortalecer a morena y ganar la Elección del 2023 en Edomex con la maestra Delfina Gómez’, subrayó Martínez Miranda.



En las asambleas distritales realizadas el 31 de julio en la entidad mexiquense, para elegir a 410 consejeras y consejeros, el movimiento que representa Higinio Martínez obtuvo más del 50 por ciento de los espacios, con el triunfo de 220 congresistas que participarán en el próximo congreso estatal.



El senador texcocano aseveró que seguirá asumiendo la responsabilidad que implica el liderazgo del movimiento y llamó a fortalecer al partido, y entender el por qué de la decisión del partido sobre la conducción de los comités de defensa de la 4T en la entidad, por lo que tendrá unos días para reflexión.



’Me daré un espacio en los próximos días para la reflexión serena y consecuente con mis principios. Es necesario saber cómo vamos andar este otro camino, que no era el que nos habíamos trazado. De nuestra parte no será difícil andarlo. Sólo hay que ver cómo se presenta’, anunció.