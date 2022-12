Tras manifestación Chimalhuacán y Ejidatarios logran acuerdos

El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán acordó con Integrantes del Comité de la Defensa de la Tenencia de la Tierra y ejidatarios de Santa María dar seguimiento a las claves catastrales de los terrenos de los Tlateles, atender la invasión de terrenos y representación ciudadana en el ejido Santa María.



También, reforzarán la difusión de los trabajos de embellecimiento que se realizarán en la Plaza Ignacio Zaragoza.



Tras manifestarse en la Plaza Ignacio Zaragoza, cinco representantes del Comité de la Defensa de la Tenencia de la Tierra y dos del Ejido Santa María fueron atendidos en una mesa de trabajo por el Primer Síndico Municipal, la Tesorera Municipal, la Secretaria del Ayuntamiento, la Secretaria Particular, el Secretario Técnico de Gabinete, los Directores Generales de Gobernación, de Desarrollo Urbano y de Jurídico.



En el primer planteamiento del Comité de la Defensa de la Tenencia de la Tierra, respecto a la renovación de claves catastrales para propietarios del área denominada ’El Moño’, ubicada en los Tlateles, la Tesorera Municipal informó que ya se está trabajando con el gobierno estatal y federal para revisar el estatus en que se encuentran estos terrenos, ya que se debe tomar en cuenta que han sido declarados ’área natural protegida’.



’Sabemos que en algunos casos hay amparos que ya causaron ejecución a favor de los propietarios; pero les decimos que estamos en camino de darle cumplimiento y solo les pedimos un poco de tiempo para tener la certeza de cómo está la situación en este tema’, dijo.



En el tema de la invasión de terrenos y representación ciudadana en el ejido Santa María, el Director de Desarrollo Urbano pidió a los representantes de los ejidatarios definir a sus representantes ciudadanos, ya que hay tres grupos que aseguran ser los legítimos representantes.



’El municipio no tiene ni tendrá injerencia en las asambleas de representación ciudadana del ejido Santa María, y para que resolvamos esta cuestión, les propongo nos reunamos en diciembre con todos los grupos que, de una u otra manera, tiene representación ciudadana y definir una ruta de trabajo’.



Mientras que, en el tema de la obra de embellecimiento de la Plaza Ignacio Zaragoza, Andrés Cedillo, líder del Comité de la Defensa de la Tenencia de la Tierra, dijo que hay suspicacias respecto a que se derribará el kiosco municipal. La tesorera municipal informó que el gobierno ha sostenido 37 reuniones con vecinos de la Cabecera Municipal para explicarles el proyecto de remodelación de la plaza cívica, por lo que se acordó que en los próximos días se informará de manera particular a los integrantes del Comité de la Defensa de la Tenencia de la Tierra el proyecto de remodelación para así terminar con las especulaciones.



En la reunión estuvieron presentes Jesús Octavio Guzmán, Agustín Rivera y Edgar Canto, representantes de los Tlateleros; Filiberto Hernández, del Comité de la Defensa de la Tenencia de la Tierra; y los ejidatarios Atanacio Peralta y Miguel Ángel Buendía.