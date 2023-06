Tras 43 años sin nuevas refinerías en México, próximo mes opera Dos Bocas

Después de 43 años desde la última refinería inaugurada en Salina Cruz y 13 años del fallido proyecto de la "refinería Bicentenario" durante el mandato de Felipe Calderón, la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex anunciaron que el próximo mes iniciarán operaciones en la refinería Dos Bocas en Paraíso, Tabasco.



Será el 1 de julio de 2023 que arrancará el primer tren de proceso y con ello se pondrán a prueba las 17 plantas que conforman el complejo de refinación de hidrocarburo pesado (tipo Maya) más grande de México. En ese momento dará inicio el periodo de estabilización de cada uno de los procesos hasta tener los primeros barriles de gasolina en septiembre.



13 días antes del inicio de la construcción, de acuerdo con la entrevista de Contralínea realizada a los ingenieras e ingenieros encabezados por la secretaria Rocío Nahle García, de la Secretaría de Energía, del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) hablaron sobre los retos y escenarios que enfrentarán en los próximos meses.



’Tuvimos los mejores recursos que hay en el mundo para construirla, entonces era la capacidad de uno para poder programarla’, señala el decano José Antonio Cerna Casillas. El ingeniero trabajó en las construcciones de las seis refinerías que antecedieron a la Olmeca y, ahora –ya jubilado de Pemex– se involucró desde la planeación de ésta como asesor.



El equipo detrás del proyecto de la refinería Dos Bocas pudo completar la construcción en un solo tramo, a pesar de la pandemia que se presentó y de que la complejidad del proyecto hacía pensar que se necesitarían más tiempo. Cabe destacar que habían pasado cuarenta años desde que se había construido la última refinería en Salina Cruz, Oaxaca. Las seis refinerías que antecedieron a este proyecto fueron construidas entre las décadas de 1960 y 1970.



’La gente de operación es gente muy capaz en Pemex, y la mejor gente que se tiene en sistemas se trajo ahorita al arranque de ésta. Estoy seguro que va a trabajar el 1 de julio y va a trabajar bien’, expresaron.



La fecha oficial del inicio de operaciones de la refinería Dos Bocas es el 1 de julio, cuando se espera que se introduzca el primer tren de proceso de 170 mil barriles de crudo pesado. No obstante, los preparativos para este momento crítico han estado en marcha desde el inicio mismo de la construcción del



Tras la finalización de cada una de las 17 plantas que componen la refinería, comenzaron las pruebas individuales para asegurar que todo estaba en orden, y que no había anomalías o problemas que pudieran afectar el funcionamiento de la refinería, para garantizar que la refinería Dos Bocas esté totalmente lista para iniciar sus operaciones en la fecha programada.



’Siguiendo las indicaciones y el liderazgo de la secretaria de Energía [Rocío Nahle], desde 2020 nos empezamos a preparar, a buscar los componentes jóvenes como son los ingenieros químicos y los ingenieros mecánicos, eléctricos, los instrumentistas y a través del Instituto Mexicano del Petróleo fuimos e hicimos un programa de capacitación’, expresó el subdirector de Producción de Petrolíferos de Pemex y encargado de todas las refinerías, José Manuel Rocha Vallejo.



El encargo destacó que los ingenieros que han sido seleccionados para trabajar en la refinería Bocas son aquellos que obtuvieron las mejores calificaciones durante el curso de capacitación donde realizaron un simulador de las plantas en operación, con puntuaciones que oscilan entre 9,5 y 10. Ellos serán parte fundamental del equipo encargado del arranque y la operación de la refinería, trabajando de manera conjunta con todos los demás compañeros de proyectos.



Rocha Vallejo será el encargado oficial de arrancar la refinería, es decir, se trata de quien dará todas las instrucciones desde el Centro de Control y quien tendrá la gran responsabilidad de monitorear al detalle cada uno de los eslabones de la cadena.



Una vez que las 17 plantas se hayan estabilizado y el proceso de secado haya concluido, Rocha Vallejo plantea un escenario donde se debe esperar 24 horas después de haber aplicado temperatura a los calentadores y corrientes antes de comenzar la destilación.



’Una vez que ya probamos todo, ya estamos seguros, ya secamos –el proceso de secado lo empezamos el primero [de julio] y terminamos en el mes y ya tenemos nosotros ambientada la planta–, al momento en el que nosotros ya le empezamos a meter temperatura a los calentadores y a las corrientes, nosotros tenemos que esperar a la corriente 24 horas para empezar a destilar. Y esa destilación la vamos a recircular si está fuera de especificación, porque hay que hacer los ajustes de parámetros, de contenido de azufre, de metales, de todo lo que conlleva dejar dentro de especificación la gasolina. Una vez que ya quede con temperaturas finales, temperatura inicial, nosotros enviamos directamente a los almacenes y desde ese momento ya está produciendo la planta’.



Rocío Nahle García, la Secretaria de Energía que lideró el proyecto de la refinería Dos Bocas, responde a las críticas negativas afirmando que están muy orgullosos de lo que han logrado.



’Cómo creen que no vamos a estar súper orgullosos de esto. Lo que digan los que no conocen [Dos Bocas] no me importa: si nosotros hubiéramos hecho caso a todas las voces críticas negativas pues no se habría hecho nada y hubiera pasado otro sexenio más sin haber hecho nada. Pero aquí está el empuje del presidente, el conocimiento de nuestros técnicos. El amor a México y a Pemex es lo que nos tiene aquí’, indicó Rocío Nahle García.Con información de Nancy Flores | CONTRALÍNEA