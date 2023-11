El trabajo coordinado entre autoridades del gobierno municipal y representantes de las rutas de transporte público permitió el establecimiento de unidades de transporte rosa exclusivo para mujeres que viajan a la ciudad de México, estableciendo un traslado seguro monitoreado desde el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C 4), en beneficio de más de 500 mujeres que por la mañana se trasladan a la ciudad de México para actividades laborales, de estudio entre otras.



En punto de las seis de la mañana, el secretario del ayuntamiento de Texcoco Jesús Adán Gordo Ramírez, en representación de la presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, acudió a la salida del primer autobús rosa en la terminal de autobuses México-Tepetitlán, en donde estuvieron Jorge Manrique Cruces presidente, Ulises López Ríos Secretario, Uriel Peláez Álvarez jefe de Servicio y Logística; así como el Director de Seguridad Pública y Movilidad Hugo Gregorio Pérez Alarcón, la subidirectora de Movilidad Perla Tovar Gómez y el titular del área de Policía de Género Alejandro Jonathan Lira Carlos.



Explicó que de la terminal México-Tepetitlán el autobús rosa exclusivo para mujeres saldrá a las 6:15 de la mañana, y por la tarde saldrá del Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) de San Lázaro a las 18:30 horas rumbo a Texcoco.



En la terminal de Autobuses De Oriente (ADO) Texcoco, la salida del primer autobús rosa exclusivo para mujeres se realizó a las 6:30 de la mañana, en donde además de las autoridades municipales asistió Aldo Enrique Pérez Franco Gerente Comercial Operativo de la marca Texcoco, quien junto con el Secretario del Ayuntamiento subió al autobús para explicar a las mujeres que a esa hora realizan su viaje que esta es un forma de brindarles comodidad y seguridad.



Jesús Adán Gordo, señaló que este es un esfuerzo conjunto entre el sector del transporte, la dirección de Seguridad Pública y Movilidad y el gobierno municipal, cuya finalidad es brindar seguridad y comodidad para que las mujeres hagan sus traslados.



La línea de autobuses ADO Texcoco, dio a conocer que la salida del autobús rosa se realizará todos los días a las 6:30 de la mañana, con dirección Texcoco a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) y por la tarde para el regreso a Texcoco el autobús rosa exclusivo para mujeres saldrá a las 18:45 horas con dirección TAPO-Texcoco.



Como parte del protocolo de la policía de género, los autobuses rosas serán monitoreados con las cámaras de vigilancia del C4, dentro del territorio de Texcoco, pero para mayor seguridad pueden hacer uso de la aplicación Aler-Tex, desde su teléfono Móvil, en donde al alcance de un clic se contacta la policía municipal de Texcoco ante cualquier emergencia.



Se explicó que por la mañana un aproximado de 500 mujeres se mueven hacia la ciudad de México, por lo que en la medida que las femeninas utilicen este medio de transporte rosa, los empresarios podrán incrementar el número de unidades que les permita un traslado seguro.



Las primeras usuarias del transporte rosa consideraron un beneficio para las mujeres porque esto les da seguridad y comodidad, ’no todos los hombres se suben con buenas intenciones al transporte, pediría que hubiera más horarios de salida, porque entiendo que vamos empezando, pero poco a poco más mujeres buscarán este servicio’ dijo Ana Emilia.



’A mi me parece bien el transporte, solo pediría más seguridad en el camino para que no haya tantas paradas’, dijo Salta Torres, a quien se le indicó que este transporte saldrá directo y no realizará paradas.



’Es una buena mejora para nosotros las mujeres, en donde voy a tener un poco más de seguridad, pediría más seguridad y respeto ante todo’, dijo Sofía.



Por el momento son dos empresas que han colaborado para establecer el transporte rosa, pero cumpliendo con la instrucción de la presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas, hay diálogo con las otras líneas de transporte público que permita establecer el transporte exclusivo para mujeres para las comunidades y centros de estudios de este municipio, señaló el titular de la policía de género de Texcoco.