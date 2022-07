Traicionó a Morena, fue humillado en urnas y ahora busca a Menchaca ’para ponerse a trabajar’

Tras el fracaso de Movimiento Ciudadano y del cantante Francisco Xavier en la última contienda electoral para la renovación de la gubernatura en Hidalgo, el excandidato reapareció en sus redes sociales para decir que tuvo una reunión con el gobernador electo a partir de la cual se habría puesto a sus órdenes, si bien Julio Menchaca no dio mayor importancia al encuentro.



’Siempre va a contar (Julio Menchaca) con nosotros… nos vamos a poner a trabajar para que a este Estado le vaya bien…’, expresó en su video.





La publicación en redes sociales sin embargo, tuvo mayores mensajes de crítica que de apoyo al excandidato, recordando los principios morenistas de no mentir, no robar y no traicionar, todos los cuales los habría roto en la pasada contienda.



Respecto al primero de los principios, Francisco Xavier basó su campaña en atacar al candidato puntero con la intención de restarle simpatías y así beneficiar a Carolina Viggiano, a quien cuidó en su discurso. En todo momento dijo que Morena y el PRI eran lo mismo e incluso hizo citas de políticos nacionales, de eventos y circunstancias que posteriormente fueron desmentidos.



En el segundo de los principios, porque Movimiento Ciudadano supuestamente agotó su recurso para campañas pero fueron los que menos eventos multitudinarios hicieron, no habiendo una percepción clara de que se hayan destinado a su finalidad si bien habrían podido comprobarlo mediante facturas.



En el tercero de los casos porque pese a que un grupo menor de morenistas le impulsó, terminó mordiendo su mano y siendo un activo más del Sistema para tratar de evitar la alternancia política en la entidad.



Francisco Xavier presumía tener un capital político de l menos 300 mil votos pero fueron los últimos comicios los que apenas lo ubicaron por encima de los 30 mil -sin haber un estudio sobre cuántos de dichos sufragios fueron por el partido y no por el candidato-, siendo 20 vece menos que los de Julio Menchaca e incluso 10 veces menos que los de la misma Carolina Viggiano.