Traiciona PRI a Enrique Vargas y no asiste a la reunión de la Jucopo en Congreso EdoMéx

Toluca, Méx.- Enrique Vargas del Villar, líder de la bancada del PAN no asistió a la reunión donde se elegiría al nuevo titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ’ante la traición del PRI, que no respeto el acuerdo de cederle esa posición, por lo que quedaría el diputado Elías Rescala Jiménez en esa posición’, señaló el diputado Faustino de la Cruz, quien advirtió que esa situación puede afectar los trabajos legislativos, por lo que solicitó altura de miras a ambos partidos políticos.



El día de hoy, 6 de marzo los integrantes de la Jucopo deberían de tomar la decisión de quien relevaría de su cargo al diputado de Morena, Maurilio Hernández González y se esperaba que como parte de la negociación de la alianza donde se acordó que el PRI postulará a su candidata a la Gubernatura de Estado de México, el PAN tendría el control de la Jucopo, pero todo parece indicar que no se respetaría dicho acuerdo, por lo que el panista no acudió a la reunión.





Es importante destacar que en la sesión del Pleno de la LXI Legislatura a celebrarse el día de mañana las y los diputados mexiquenses conocerían y ratificarían el acuerdo de la Jucopo y el nuevo coordinador de la Junta de Coordinación Política tomaría protesta.





Por ello, De la Cruz, en su calidad de miembro de la Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático, detalló que el relevo del titular del máximo órgano de toma de decisiones del Congreso Mexiquense, debería de haber sido un proceso cordial y donde prevaleciera el interés superior de la Legislatura; sin embargo, por cuestiones personales entre el PAN y el PRI esto no se logró, lo que abre una fractura entre estos aliados.





El legislador de la Cuarta Transformación precisó que esta lucha por la presidencia de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura Local es un reflejo de que la alianza de esos partidos políticos no es lo suficientemente sólida, ya que priorizan sus intereses personales por arriba de los intereses de los mexiquenses.



’La fractura que hay entre priistas y panistas por la designación de la presidencia de la Jucopo, es lo que vemos en el proceso electoral, ya que la alianza PRI-PAN-PRD-NA se nota dividida’, dijo.





Dicho hecho, añadió, se va a ver reflejado en el próximo proceso electoral, lo que le dará una ventaja a Morena y sus aliados, que permitirá la transformación en el Estado de México.





Puntualizó que durante la presidencia de Morena al frente de la Jucopo, se privilegió el diálogo y se tendieron puentes con las diversas expresiones políticas, a fin de que agilizar la labor legislativa, por lo que ha sido una de las Legislaturas más productivas en cuanto a elaboración y aprobación de iniciativas, puntos de acuerdo y exhortos.





Razón, por la que espera que el conflicto entre el PRI y el PAN no dañe el trabajo realizado en la LXI Legislatura, pero advirtió que Morena estará muy atenta para que continúen los trabajos legislativos en beneficio del pueblo.