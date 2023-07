Tragedia en tiradero de Tepatlaxco pudo evitarse, pero hay pacto de impunidad de mafias y la autoridad

Naucalpan, Méx.-El gobierno municipal que encabeza Angélica Moya Marín, debe asumir su parte de responsabilidad, en la tragedia que sucedió en el tiradero de Tepatlaxco que pudo evitarse, pero sucedió gracias al pacto de impunidad de las mafias ligadas a estos tiraderos y la autoridad, permitió que siguiera operando a pesar de que ser un tiro clandestino que ya se había denunciado en múltiples ocasiones, señaló el diputado local de Morena, Isaac Montoya Márquez.





El representante popular de Naucalpan enfatizó que en este espacio ’se han hecho operativos, aparentes suspensiones de las operaciones, pero realmente es bien sabido que a los policías municipales se les paga para que se hagan de la vista gorda’.





Es lamentable la explosión que provocó el deslizamiento de basura en el tiradero de Santiago Tepatlaxco y que atrapó a cuatro personas, tres de ellas rescatadas con vida y una más se sigue su búsqueda, es una tragedia que, pone énfasis en la necesidad de mayores controles, mayor regulación sanitaria por parte de la secretaría del Medio Ambiente y menor corrupción por parte del gobierno municipal, afirmó el legislador.





Isaac Montoya puntualizó ’es una tragedia que tendrá que arrojar nombres de responsables del gobierno municipal, que tendrán que ser castigados por esta situación e investigar lo que sucedió con la secretaría del Medio Ambiente, porque también apunta hacia la permisividad’.





El legislador de la 4T reiteró, debe existir corrupción para que operen este tipo de lugares, que deben de trabajar con todas las reglas, todos los permisos necesarios, con todas las condiciones necesarias, no expuestos a esquemas de dádivas, de corrupción, ni de sobornos que muchas veces permiten que se opere en lugares que no tendrían por qué hacerlo.





El diputado de Morena, apuntó esta situación pone sobre la mesa la urgente necesidad de que se cambien los enfoques de la regulación sanitaria y que realmente tengamos tiraderos y rellenos que estén siendo constantemente verificados.





Advirtió que, desde la legislatura seguirá pugnando para ’que estos espacios no sean un riesgo para la población, esperemos a ver que señalan las indagatorias que arrojan y pues que no haya impunidad, si hay responsables directos, pues que enfrenten a la justicia’.





En el lugar, ubicado en calle Arenillas, esquina Puente de Piedra, colonia Santiago Tepatlaxco, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Protección Civil estatal, de la policía estatal y municipal, así como de Bomberos de Naucalpan, continúa la búsqueda de la persona reportada como desaparecida tras el deslizamiento de aproximadamente 7 toneladas de basura.