Trabajo en la obra del Tren Maya en Tulum, mi hijo se fracturó en Tepetlaoxtoc, ayúdenme para pagar su cirugía

Letty Ramírez, pidió en redes sociales, el apoyo económico a todos sus contactos, para la cirugía de hombro, codo y brazo que requiere su hijo Yandel, tras la caída que tuvo hacia una jardinera de metro y medio en la comunidad de San Andrés de las Peras en Tepetlaoxtoc.



En su face, la madre del menor, quien apenas lleva una semana trabajando en la obra del Tren Maya en Tulum y aún no cobra su primer quincena, solicitó el apoyo económico a amigos y conocidos.



’sé que jamás pido este tipo de ayuda, pero mi hijo tuvo un accidente, cómo pocos saben acabo de llegar a trabajar y por lo tanto no cuento con dinero para la cirugía en Ciudad de México, yo estoy lejos de él, pero si pudieran apoyarme con un peso o lo que esté en sus manos, se los agradecería’, se lee en su Facebook.



La joven madre, expresa que se encuentra entre la espada y la pared, pues aunque sabe que debe estar con su hijo, no puedo dejar el trabajo, si no cómo pagará los gastos.



Yandel de 13 años de edad, se quedó bajo el cuidado de su abuela paterna, ya que su papá murió hace unos años.



La tarde de este lunes, el menor, salió a jugar con varios niños de su comunidad en la explanada junto al kiosko de su pueblo, donde siempre se reúnen para una cascarita de fútbol.



En una de las jugadas, el balón salió de la explanada donde jugaban, el quiso parar el balón con el pié, pero al pisarlo cayó hacia una de las jardineras que está hacia abajo, con una altura de metro y medio.



Tras la caída, y el llamado de vecinos y familiares del menor, arribó la ambulancia municipal de Tepetlaoxtoc que lo trasladó al Hospital Guadalupe Victoria Bicentenario Texcoco, pero a falta de ortopedista, no lo pudieron recibir en el lugar.



Yandel quien actualmente cursa el segundo año de secundaria en la Oficial No. 130 Nezahualcóyotl ’Estatal’, en Texcoco y le gusta tocar guitarra, se encuentra internado en el Hospital de Pediatría de San Juan de Aragon, en la Ciudad de México a la espera de fecha, hora y costo de la cirugía.