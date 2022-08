TRABAJAN PMA Y TENARIS TAMSA DE LA MANO A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Veracruz, Ver.- Tras reunirse con el gerente de Relaciones Públicas de Tenaris Tamsa, Gerardo Cárdenas Hernández, el procurador estatal del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, destacó la disposición de dicha empresa para trabajar de la mano con las autoridades estatales, con el fin de reducir los problemas de contaminación y para sumarse al proceso de certificación del manejo especial de residuos.



Rodríguez Cortés, destacó que previamente personal técnico de la PMA, como parte de sus actividades, realizó una inspección a la planta, donde se constató que la empresa, una de las más importantes a nivel internacional, ha cambiado sus prácticas de producción y hoy en día el material que utiliza para la elaboración de los tubos de acero ya no se extrae de las minas, sino a través de chatarra que importa de varias partes del mundo, lo que reduce la degradación del medio ambiente.



No obstante, dicho material también requiere de un tratamiento adecuado, para lo cual se está trabajando de manera conjunta con la PMA, con el fin de aspirar a un proceso de certificación en el manejo de residuos, que permita reducir los efectos negativos que pudieran causarse al entorno ecológico a través del suelo, el agua o el aire.



Y es que, debido a los grandes volúmenes de producción, la planta de Veracruz impacta diariamente en materia ambiental a alrededor de seis hectáreas, por lo cual se requiere de un manejo especial de la chatarra para reducir los efectos contaminantes.



’Y si bien nos está ayudando a reducir la huella de carbono a nivel internacional, porque ya no se está explotando a las minas, de acuerdo a la Ley 62 del Medio Ambiente, la chatarra es un residuo de manejo especial y está regido por el Estado’.



En este sentido, refirió que hay un procedimiento administrativo, en el que existe una resolución y actualmente se está en un periodo de integración de un proyecto que permita mitigar los efectos negativos que pudieran causarse al medio ambiente por un manejo inadecuado o falta de infraestructura y reducir los efectos de contaminación al aire o al agua, a través de los escurrimientos en el depósito de la chatarra cuando llueve.



’Es muy importante mandar el mensaje a la industria de la chatarra en el estado, porque se trata de que haya una coordinación a nivel estatal y nacional, así lo ha manejado el presidente de la República, para que se permita a las empresas trabajar, pues tienen todo el derecho, además de generar empleos, pero que lo hagan de manera sustentable’.



Rodríguez Cortés, reiteró su reconocimiento a la empresa Tenaris Tamsa para sujetarse a las leyes ambientales y dijo que, así como dicha empresa, que es tan importante, está trabajando de la mano con la autoridad, así debe ser con todas las empresas que se dedican a la chatarra.



’Es muy importante que cada una de las líneas, de las industrias en la actividad económica de Veracruz, lo hagan de la misma manera y caminemos de la mano. Lo adecuado sería que todos se certificaran en sus actividades, y que estas actividades estén evaluadas por la PMA y caminando de la mano para que sus procesos y empresas sean sustentables, y con ello alcancemos la armonía tanto en el desarrollo económico, social y por supuesto, en el cuidado del medio ambiente’.