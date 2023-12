Trabajadores Electricistas hacen peregrinación en Córdoba después de 14 años.

Córdoba, Ver.- Después de 14 años que no se había realizado una peregrinación de la Sección 034, Córdoba de los compañeros sindicalizados del Sindicato Único De Trabajadores Electricistas De La República Mexicana (SUTERM), emprendieron este lunes una de las peregrinaciones de las que ellos hablan ser la primera en la historia después de la separación gubernamental de acuerdo con la Reforma Energética Suministro Básico - Distribuidora.

En entrevista para este medio de comunicación afirmaron que no esperaban gran respuesta de los compañeros y fue de gran satisfacción ver el entusiasmo y la asistencia de muchos al llamado, logrando llegar a más de 60 compañeros quienes integraron este contingente compuesto por 7 vehículos y la banda musical Lobos Marching Band de la EBVC quienes amenizaron el momento de esta ruta de la Morenita del Tepeyac.

Familiares de Compañeros se unieron al recorrido.

Cabe señalar que su dirigente seccional no pudo acudir a dicha peregrinación ya que se encontraba convaleciente, sin embargo, ese no fue motivo para que no se llevara a cabo tan importante evento en estas fechas qué festejamos a la Virgen de Guadalupe.