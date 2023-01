Toman el edificio de la secretaría de salud

Xalapa,Ver.-La toma de instalaciones del edificio de la Secretaría de Salud desde las primeras horas de este lunes, afecta entrega de medicamentos oncológicos, la Coordinación de la Atención Médica con las unidades de la entidad, la alimentación diaria con las plataformas nacionales para la planeacion de medicamentos, supervisión de entrega de medicamentos oncológicos, actividades que son prioritarias y que se llevan a cabo desde las oficinas centrales y que se ven seriamente afectadas con la toma del control edificio de la Secretaría de Salud que.



La alimentación diaria de información epidemiológica con la plataforma nacional; la vigilancia de la dispersión de vacunas; el cumplimiento de procesos de programas de salud federal que tienen plazos de entrega; la continuidad y seguimiento de procesos de licitación de proyectos preliminares para las contrataciones de obras para la infraestructura en salud que tiene fechas límites, están siendo afectadas por la toma de instalaciones de parte de 10 ex trabajadores de dicha secretaría.



De acuerdo con la información obtenida, específicamente en el tema de la atención médica, hay personal de oficina central que mediante plataformas están vinculados de manera directa con las áreas de urgencias y quirófanos para la atención de personas víctimas de accidentes o mujeres embarazadas.



Además del cumplimiento de plazos para pagos de servicios subrogados en unidades de SESVER como; hemodiálisis, alimentos, imagenología, oxígeno, limpieza, lavandería y pago de energía eléctrica para unidades médicas que alimentan la red de frío que conserva medicamentos alto costo y vacunas, son otros de los temas de suma importancia que son afectados por la interrupción del acceso a las y los trabajadores que diariamente desde oficinas centrales llevan a cabo estas actividades vitales dentro de Servicios de Salud de Veracruz.



Pese a todo lo anterior los manifestantes encabezados por la ex trabajadora Norma Miriam Casas Fernández, dijeron en entrevista no afectar la operatividad de la dependencia, haciendo referencia al servicio de ambulancias o salida de algunos insumos de la oficina central, pero omitiendo los citados procesos, algunos de los que dependen la seguridad en salud de miles de pacientes.