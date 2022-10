Tira la máscara: exsecretario general de la OCDE pide al PRI retomar Va X México

A un par de semanas que anunciaran la ruptura de la alianza Va por México, el exsecretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría, pidió retomar la coalición para buscar ganar los comicios de 2023 y de 2024.



Durante el encuentro Diálogos por México, donde acudieron varios aspirantes a la candidatura presidencial por el PRI, José Ángel Gurría, el apodado Ángel de la Dependencia (por su servilismo y entreguismo a las políticas económicas dictadas desde Washington cuando fue secretario de Hacienda en el gobierno priísta de Ernesto Zedillo), señaló que deberán reconstruir la alianza y sumar a Movimiento Ciudadano para definir las iniciativas legislativas que impulsarán juntos.



’Quisiera que este sea el primer asunto que aborde con ustedes, es prioritario e indispensable, irreemplazable e inaplazable restituir, reconstruir y definir las bases sobre la que funcionará la alianza Va por México, tanto en las elecciones de gobernador de 2023 y legislativa y presidenciales de 2024 , y para después. Solo así habría posibilidades de prevalecer, de ganar y -más importante- se actualizaría y modernizaría el sistema político de México’, expresó el exfuncionario quien fue secretario de Relaciones Exteriores con Zedillo.







Gurría fue uno de los cuatro priistas que participó este lunes en el foro “Diálogos por México”, un evento que el dirigente del partido, Alejandro Moreno, definió como una oportunidad para promover los perfiles con los que cuenta el partido rumbo a los comicios del 2023 y 2024.Entre los asistentes estuvieron Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, los exdirigentes del partido Manlio Fabio Beltrones, José Antonio González Fernández y Pedro Joaquin Codwell, así como el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo.En alusión a la iniciativa que impulsó el PRI de ampliar la permanencia de las Fuerzas Armas en las calles, lo que provocó la fractura de la alianza, llamó a continuar juntos.“Los acuerdos no debe limitarse a cómo configurar las propuestas de candidatos a legisladores, gobernadores o presidente. Hay que pasar de una alianza conforme a una verdadera coalición de la que resulte un bloque legislativo y un gobierno apoyados colectivamente por el MC, PAN, PRD, PRI, que definan juntos las iniciativas legislativas y los principales actos de gobierno. Toma más tiempo, requiere sabiduría, realismo y humildad, pero sería un elemento de estabilidad y de permanencia de la propia coalición, no habría sorpresas”, señaló en esta reunión de priistas.Desde 1994 José Ángel Gurría recibe una pensión vitalicia por retiro de 111 mil 152.99 pesos del fondo de pensiones de la Nacional Financiera (Nafin), de acuerdo con Contralínea. En 1994, el primer año de su pensión, Nafin le pagó 246 mil 131 pesos correspondientes al periodo del 16 de abril al 31 de diciembre. Al año siguiente, 361 mil 494 pesos en total. Ya para 2001 –el primer año de la administración de Vicente Fox– su “beneficio” ascendió 855 mil 263 pesos; y en 2007 –primer año del gobierno de Felipe Calderón y cuando Gurría ya encabezaba la OCDE–, fue de 870 mil 947 pesos.Así también Contralínea dio a conocer los actos de corrupción de parte de José Ángel Gurría cuando fue titular de Hacienda, otorgando beneficios fiscales a sus amigos, empresarios, políticos y, principalmente, a los hermanos del entonces presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León.Cuatro empresas de la familia del expresidente Zedillo –Integración de Sistemas para la Construcción; Conductores Eléctricos de México; Promociones Electro Iris, e Inmobiliaria y Constructora Gegaza– acumularon deudas y recargos por impuestos no pagados al gobierno federal hasta por 15 millones 275 mil 343 pesos entre 1991 y 1996; para antes de que finalizara el gobierno de Zedillo acordaron con Hacienda para que les condonaran más de 7 millones de pesos.Con información de Yared De La Rosa | FORBES