Tiene México el potencial para convertirse en la décima economía del mundo

En la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2024 de BBVA México, el vicepresidente y director general, Eduardo Osuna Osuna, resaltó el potencial de México para ascender al rango de la décima economía más relevante a nivel mundial.



Para superar el umbral de crecimiento del 2% anual, es fundamental aumentar la inversión como porcentaje del PIB.



México tiene la oportunidad de pasar del actual puesto 13 a ser la décima economía mundial para el 2050.



Expresó que se requiere que la inversión alcance un 25% del PIB para romper la inercia de crecimiento del país, que se ha mantenido en torno al 2%. La inversión privada nacional es significativamente mayor que la Inversión Extranjera Directa, siendo esencial para estimular un crecimiento sostenido por encima del 2% anual.



’El principal reto que tenemos que lograr en México es tener 25 por ciento de inversión público y privada respecto del PIB, hace mucho tiempo que el país no lo logra… hemos hablado mucho del nearshoring, pero la inversión privada nacional es entre 10 y 11 veces el total de la Inversión Extranjera’, refirió Osuna Osuna.



’Para poder romper la inercia de este país de crecer a 2 por ciento, si no logramos eso, no hay forma de crecer más allá de 2 por ciento de manera sostenida’.



Detalló que esto será posible si el país da solución a una serie de problemas que se tienen desde hace varios años, tales como impulsar las energías renovables y mejorar la gestión del agua pues ’cuando hablamos del principal cuello de botella que hay en el país en este momento este tema es uno de esos, son proyectos que tardan años en ejecutarse y no solo los empresarios extranjeros requieren energía barata, también los nacionales’.



Al mismo tiempo, puntualizó, es necesario promover las asociaciones público y privadas; detonar proyectos de infraestructura, especialmente en logística; combatir la informalidad y el manejo del efectivo; impulsar la educación y el desarrollo del capital humano; avanzar en seguridad y Estado derecho, y fomentar la inclusión laboral de las mujeres.



’Si hacemos estas siete cosas México se transforma de manera muy importante y podemos alcanzar ese 25 por ciento que rompe 2 por ciento de crecimiento inercial y que nos mueve de la economía número 13 a la economía número 10 del país’, insistió.



Osuna indicó que se debe mejorar la competitividad salarial para impulsar el consumo interno, que en los últimos años ha sido el principal motor de crecimiento económico, así como disminuir la desigualdad, por medio de incrementar todavía más el salario mínimo, como lo ha hecho la actual administración.



Consideró fundamental ’ganar la carrera’ en la atracción de inversión extranjera como resultado del fenómeno de relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, pues aunque México hoy en día es el principal socio comercial de Estados Unidos, hay naciones como Vietnam, Taiwán y Corea del Sur que también buscan aprovecharlo.Con información de Julio Gutiérrez y Dora Villanueva | LA JORNADA