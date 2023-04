Tiene ya el Tramo 3 del Tren Maya el 100% de los rieles: Fonatur

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, informó esta mañana que el Tramo 3 del Tren Maya tiene ya el 100% de los rieles requeridos además de que la obra lleva 72 kilómetros terminados de los casi 160 que constituyen el tramo que va de Calkiní, Campeche, a Izamar, Yucatán.



May Rodríguez también detalló que el Tramo 3 cuenta con el 62% de durmientes y balastos, así como con más del 80% de los pasos peatonales, el drenaje concluido y más del 50% de viaductos elevados.



’El Tramo 3 cuenta con 72 kilómetros de vía terminada y con el 100% del riel requerido. Llevamos al 60% de asbesto y los pasos peatonales vehiculares y de fauna que se construyen llevan más de un 80% de avance’, informó.



’Una característica primordial del Tramo 3 es que ahí inicia la doble vía electrificada que son 700 kilómetros de Mérida a Chetumal. Esto permitirá utilizar energía limpia para la operación del tren, pero también dar seguridad energética a la península de Yucatán’, aseguró el funcionario.



Destacó que que cuatro de las siete subestaciones eléctricas tractores de todo el Tren Maya están en el Tramo 3, lo que permite esa ’seguridad energética’ en los estados de Yucatán y Campeche.



Así también recalcó que tan sólo para el tramo 3 se han generado más de 11 mil empleos.



"En el tramo 3 los trabajos generados por el Tren Naya han sido de más de 11 mil empleos. Además llevamos ya un avance importante en el desarrollo de vía, pues de los 159 kilómetros que consta este tramo, llevamos 72 ya terminados’, comentó May Rodríguez.



De acuerdo con el informe de los avances de Grupo Indios y Grupo Azvi para el Tramo 3, el terraplén de más de cuatro millones de metros cúbicos está terminado, así como las terracerías de 160 kilómetros de longitud y las 69 obras de drenaje asignadas.



Por su parte, Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó que se han registrado y preservado siete mil 360 inmuebles (cimientos, albarradas, basamentos), 367 bienes muebles (metales, cerámica), 259 mil 801 tiestos analizados, cinco entierros, y 119 rasgos naturales asociados.



Además, el director general del INAH mencionó que el Tramo 3 ya fue aceptado por el Instituto, pues ya se revisó toda la zona afectada por la construcción, pues que el trabajo de los arqueológicos ya terminó en la zona las labores de salvamento en el campo.



Sin embargo, el trabajo de cimentación y estructura queda pendiente en las zonas arqueológicos de Oxkintok y Sayal, puesto que ambas cuentan con el 15% de avances, mientras que el trabajo de restauración y conservación de Kabah y Uxmal están en el 85%.



El Tramo 3, que va de Calkiní a Izamal, pasa por 15 municipios y 32 localidades, y se espera que esté completamente construido el 31 de marzo de 2023.Con información de SIN EMBARGO