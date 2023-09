Tiene la economía mexicana mejor desempeño y crecimiento que la de USA

La economía mexicana ha experimentado nueve trimestres consecutivos de expansión por lo que la eventual recesión que se aprecia en Estados Unidos no tendría un impacto significativo en el país, según Franklin Templeton, una gestora de fondos internacionales.



El gestor de portafolio de la sucursal en México, Jorge Marmolejo, ha mencionado que hay una probabilidad del 70% de que el país enfrente un impacto menor en caso de una eventual recesión en Estados Unidos. Esto se debe en parte al buen dinamismo de la economía mexicana, lo que ayudará a mitigar el impacto en las empresas y las familias.



’Hay buenas noticias en México. La economía mexicana lleva nueve trimestres con un crecimiento, en el último trimestre el avance fue de 3.6 por ciento, y casi todo se está revisando para mejor, la inflación a la baja, el crecimiento se revisa al alza luego de haber iniciado con un uno por ciento que parecía muy optimista’, refirió el especialista.



Según las proyecciones de Franklin Templeton, el ambiente electoral tanto en México como en Estados Unidos tendrá un impacto menor en la economía. Aunque se espera un deterioro, no se anticipa que sea muy fuerte. Un indicador positivo es la disminución de la inflación en México, la cual se espera que continúe a la baja.



Jorge Marmolejo, gestor de portafolio de Franklin Templeton México, resaltó que el panorama económico de México es más favorable en comparación con el de Estados Unidos. A pesar de la política monetaria restrictiva en México, la confianza de los inversionistas no se ha visto afectada.



Otro indicador positivo del dinamismo de la economía mexicana es el tipo de cambio, que ha alcanzado niveles mínimos en las últimas semanas. Estos factores sugieren que la economía mexicana está en una posición más sólida en comparación con la estadounidense, lo que ayudaría a mitigar los posibles impactos de los procesos electorales en ambos países.



’Ha habido un soporte en el tipo de cambio debido a las remesas, e incluso el turismo. Hay varios hilos que dan soporte al peso con respecto al dólar, debido a que hay una tormenta perfecta e incluso una especie de suerte, ya habíamos tenido mucha mala suerte y hay que aprovecharlo mientras se pueda y duré, y parece que el peso en niveles mínimos durará algún tiempo más’, refirió durante un seminario virtual llamado Elusiva Recesión.



Según Jorge Marmolejo, el fenómeno de la relocalización de empresas, también conocido como nearshoring, ha tenido un impacto en la economía nacional. Sin embargo, tomará algunos meses para que se refleje correctamente cuál ha sido su verdadero impacto en la producción y el empleo.



Esta afirmación sugiere que si bien el nearshoring ha tenido un efecto en la economía, aún es necesario evaluar en detalle cómo ha influido en la producción y la generación de empleo. Resulta crucial tener paciencia y esperar para obtener una imagen completa y precisa de los efectos de este fenómeno en la economía del país.Con información de Julio Gutiérrez | LA JORNADA