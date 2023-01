Tiene fortuna Calderón en paraísos fiscales y lo investiga la UIF

El expresidente Felipe Calderón tendría una fortuna en diversas cuentas bancarias radicadas en México, Estados Unidos así como varios países de Europa, resaltando transferencias por 1 millón 650 mil pesos a Libertad y Responsabilidad Democrática, asociación civil constituida por Margarita Zavala.



Primera parte. Con denuncias penales en contra y expedientes abiertos en México y el extranjero, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa busca con urgencia nacionalizarse español para eludir cualquier acción de la justicia mexicana que le impida continuar viviendo en la impunidad, y con una enorme fortuna que amasó en su etapa como presidente del país (diciembre de 2006-noviembre de 2012) y antes como secretario de Estado en el gobierno del también panista Vicente Fox (2000-2006).



Ante las investigaciones financieras en su contra –tanto en México como en Estados Unidos– que buscan en paraísos fiscales su fortuna, el exmandatario mexicano mudó su residencia a España después de la detención en Estados Unidos de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante el temor de que éste revele las presuntas redes de corrupción y complicidad que juntos planearon desde Los Pinos para proteger a cárteles de la droga mexicanos a cambio de cuantiosos sobornos, razón por la que en la próxima semana inicia el juicio contra García Luna en tribunales estadunidenses.



En los expedientes abiertos contra Calderón, por primera vez se conoce parte de su enorme fortuna acumulada, la de su familia y socios, así como la situación fiscal del expresidente, sus cuentas bancarias y movimientos financieros en México y en Estados Unidos, las sociedades de inversión en donde participa, las transferencias vía Speis y los depósitos que realiza, sus múltiples viajes internacionales por vía aérea, las asociaciones civiles que orquestó para recaudar dinero con fines políticos y las empresas con las cuales tiene vínculos.



De mayo de 2019 a enero de 2020, el expresidente realizó envíos de dinero vía Speis por 1 millón 650 mil pesos a la asociación civil Libertad y Responsabilidad Democrática, constituida por la exprimera dama y actual diputada federal por el PAN, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, quien junto con su marido Felipe Calderón pretendió constituir un nuevo partido político, pero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral le negó dicho registro a esa asociación civil el 4 de septiembre de 2020.



De acuerdo con el propio consejero Ciro Murayama, se trató de ’uno de los casos en los que hemos identificado que se cae en el supuesto de dificultad para identificar en más del 5 por ciento el origen con toda precisión de los recursos del partido’.



El consejero presidente Lorenzo Córdova precisó las irregularidades cometidas por esa asociación civil que dirige Margarita Zavala, al descubrir que del financiamiento que obtuvieron ’un 8.18 por ciento no pudo ser identificado, es un monto que no debería llevarnos a otorgar el registro’ a Libertad y Responsabilidad Democrática/México Libre.



Se trata de la cuenta bancaria que esa asociación civil abrió en Bancomer, número 5033000112278863, la cual registró del 28 de febrero de 2019 al 3 de marzo de 2020, depósitos por 13 millones 52 mil 81.11 pesos y retiros por 11 millones 665 mil 756.16 pesos; y del 15 de julio al 15 de noviembre de 2019 depósitos por 5 millones 771 mil 331.81 pesos y retiros por 5 millones 993 mil 162.43 pesos.



De acuerdo con el oficio INE/UTF/DAOR/0889/2019, del 7 de agosto de 2019, dicha asociación civil recibe recursos de los hermanos Sergio y Mario Magaña Castañeda, quienes están relacionados con el caso de Lilia Socorro Cossío Corral y Filiberto Navarrete Téllez, reportados por el Área de Prevención de Fraudes por supuesta suplantación de identidad, donde los sujetos mencionados no reconocen las operaciones en sus cuentas.



Además, esa cuenta dispuso de 2.9 millones de pesos a favor de la empresa Quatrivium Alimentos, SA de CV, que también se encuentra relacionada con los casos de Lilia Socorro y Filiberto Navarrete Téllez.



Otro dato relevante en las operaciones que realiza Calderón son los gastos diarios del exmandatario mexicano; por ejemplo, el consumo que pagó sólo con sus tarjetas de crédito en cuatro años, de 2017 a 2020, ascendió a un total de 17 millones 371 mil 938.77 pesos, lo que da un promedio de gasto anual sólo con tarjetas de 4 millones 342 mil 984 pesos.



Y ese despilfarro con tarjetas de crédito es acorde con el alto volumen de vuelos que realizó el exmandatario, pues de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Migración, Calderón Hinojosa pasa buena parte del tiempo viajando en avión, en sólo cinco años (2015-2020) su actividad en viajes internacionales registra más de 127 vuelos de entrada al país, es decir en promedio viajó a México más de 25 veces por año.



Después de ocupar la Presidencia de la República, de 2013 a 2017, Calderón Hinojosa reportó al fisco ingresos por 87 millones 602 mil 146 pesos –un promedio anual de 17.5 millones­–, de los cuales el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le autorizó deducciones por 2 millones 48 mil 943 pesos y generó un impuesto sobre la renta (ISR) por 19 millones 190 mil 55 pesos.



Por año, el expresidente reportó entradas económicas por 17.5 millones en 2013; 13.3 millones en 2014; 12.9 millones en 2015 (el año de menor ingreso); 26.1 millones en 2016 (el periodo donde obtuvo mayores recursos), y 17.6 millones en 2017.



Siendo presidente de la República, Calderón adquirió una propiedad en el Distrito Federal el 6 de junio de 2008, cuyo monto de operación ascendió a 3 millones 640 mil pesos, según registro número 114666, y la enajenante fue María Enriqueta Santos Corral.



Otra operación de bienes inmuebles la hizo meses antes de asumir la Presidencia de la República, el 3 de mayo de 2005, registro público 106763, al vender una propiedad en 2 millones 300 mil pesos a Silvia Karla Aceves Nieto.



De los movimientos financieros que acostumbra Calderón, destacan 26 transferencias internacionales que hizo entre 2013 y 2020, desde una de sus cuentas en Citibank Estados Unidos, por 16 millones 660 mil 242.21 pesos; otros ocho Speis entre 2016 y 2018, por 4 millones 857 mil 770.62 pesos de Citibank Europa; dos Speis de Metlife México entre 2012 y 2016, por 3 millones 963 mil 341.15 pesos; entre abril y julio de 2018, dos Speis por 3 millones 108 mil 816.91 pesos en la cuenta que tiene en Profuturo Afore GNP.



En su cuenta 053796212867 de Profuturo GNP, Calderón hizo seis aportaciones por 2 millones 833 mil 500 pesos, entre 2012 y 2014, cuando era presidente de la República, pero tuvo que rectificar y hacer dos retiros vía electrónica por aportación inusual de 884 mil 786.19 pesos, ya que estos dos movimientos rebasaban cada uno los 10 mil dólares.



Otras operaciones relevantes que prendieron focos rojos en las autoridades financieras que investigan lavado de dinero fue cuando a través de la sociedad anónima Hicue Iberoamérica, constituida el 19 de julio de 2012 en el paraíso fiscal de Panamá, Calderón Hinojosa recibió en 2016, en una cuenta de Estados Unidos, dos transacciones internacionales por 2 millones 42 mil 732.25 pesos.



Esa misma empresa Hicue Iberoamérica, registrada también en Bogotá, Colombia, recibió tres transferencias internacionales en el mismo año de 2016, por 8 millones 386 mil 735 pesos, y lo curioso del caso que ese recurso salió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuando su director general era el priísta hidalguense David Penchyna Grub.



En 2018, el Infonavit hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers, la cual transfirió vía cuenta en Estados Unidos 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón Hinojosa, supuestamente como cobro por participación en foros.



En una triangulación de recursos, la empresa Hicue Iberoamérica envió 125 mil pesos en 2013 a la empresa C Mark Comunicación, SC, al número de cuenta de Banamex 70062280040, la cual se dedica a la conexión de conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con la empresa Target Marketing Asesores, SC, de donde se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, en favor de la ahora diputada Margarita Zavala Gómez del Campo.



Entre 2013 y 2020, Calderón transfirió 4 millones 700 mil 499.72 pesos a su esposa Margarita Zavala vía 73 Speis.



La misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que la empresa Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.



En 2016, Calderón Hinojosa recibió 265 mil 146 pesos de la Junta Central Electoral de República Dominicana.



En la lista de operaciones de retiros, cheques y transferencias que hizo el exmandatario mexicano, están 16 Speis por 1 millón 162 mil 358.33 pesos, entre 2013 a 2017, a su hermana María Carmen de Fátima Calderón Hinojosa, y dos Speis por 623 mil 286 pesos, entre 2017 y 2018, a su hermano Juan Luis Calderón Hinojosa.



Realizó un retiro en efectivo en Zumpango, Estado de México, por 169 mil 106 pesos; pagó al abogado Oscar Fernández Prado dos cheques por 1 millón 100 mil pesos en 2015 y 2016, y le hizo 20 transferencias vía Speis por 1 millón 748 mil 619.60 pesos, entre 2015 y 2019.



También hizo una transferencia electrónica por 72 mil 149.71 pesos en 2017, a la asociación civil Aquí Nadie Se Rinde, institución de asistencia privada que apoya la lucha contra el cáncer de niñas y niños; y a Grupo Nacional Provincial pagó dos cheques en 2015 por 29 mil 953.36 pesos.



Vía Speis, hizo 16 transferencias en 2018 por 2 millones 560 mil 406.02 pesos en beneficio de Javier Hernández Flores, y otros 17 Speis por 1 millón 51 mil 407.76 pesos, entre 2014 y 2020, a la asociación civil Instituto Asunción de México. También hizo 12 Speis por 415 mil 792.72 pesos entre 2019 y 2020, al Banco Ve Por Más.