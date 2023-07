Tiene el país su segunda oportunidad de cristalizar, ahora sí, su Mexican Moment: J.P. Morgan

El presidente de J. P. Morgan México, Felipe García Moreno, dijo que estamos viviendo una nueva oportunidad de alcanzar un Mexican Moment, gracias a las oportunidades que está dando al país la relocalización de las cadenas productivas o nearshoring.



García Morenos aseguró que la siguiente administración tendrá en sus manos aprovechar al máximo los beneficios que el nearshoring está otorgando al país y al fin cristalizar el desarrollo que ha llegado en diversas oportunidades pero que no se ha aprovechado.



Como relató al sitio El Economista, el presidente de J.P. Morgan en el país dijo que no se ve volatilidad en el proceso electoral de 2024, por lo que el escenario para invertir sigue fortaleciéndose.



Este segundo Momento Mexicano o Mexican Moment 2.0 podría beneficiar a la economía mexicana en el corto y largo plazo, de acuerdo con el banquero.



El nearshoring puede ofrecer una reducción de costos. Los gastos de transporte y logística son menores debido a la proximidad geográfica, lo que se traduce en tiempos de entrega más rápidos y menores costos de envío.



En el caso de México, los costos laborales pueden ser más competitivos, lo que puede resultar en ahorros significativos para las empresas.



El fallido primer Mexican Moment



El concepto del Mexican Moment se utilizó al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y fue una frase que le otorgó el medio de comunicación The Economist.



El Mexican Moment, bajo el gobierno de Peña Nieto, se refería a la creencia de que México estaba experimentando un momento propicio para aprovechar su potencial económico y alcanzar un mayor desarrollo.



Se esperaba que las reformas implementadas durante su gobierno, como la reforma energética, la reforma educativa, la reforma de telecomunicaciones y la reforma financiera, entre otras, generaran un mayor crecimiento económico, más empleo y un mayor bienestar para la población.



Es importante señalar que el Mexican Moment fue objeto de críticas y controversias. Algunos argumentaban que las reformas no se implementaron de manera efectiva o que no lograron los resultados esperados.



Al final, mexican moment terminó siendo objeto de burlas, al menos durante el periodo de Peña Nieto. Será ahora que el desarrollo que se espera en el país pueda aprovecharse para el beneficio de las mayorías.Eduardo Rosales | DINERO EN IMAGEN