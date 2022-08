Tiembla la Sosa Nostra: plantea AMLO reformar universidades para acabar con cacicazgos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que ’hace falta una reforma’ al interior de las universidades públicas del país en la que se establezcan las bases para un manejo de su presupuesto ’con más equidad, con más eficiencia, evitar gastos superfluos y la corrupción’, y con la que se combata la participación de los ’caciques’ que existen al interior de esas instituciones.



Su mensaje indirectamente salpicó a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), misma que lleva décadas enquistada de cacicazgo y cuyo líder, Gerardo Sosa Castelán, tiene arraigo domiciliario por triangulación de fondos en su beneficio; pero también existen otras instituciones públicas en el país con el mismo problema, la misma UNAM tiene enquistados grupos que la manipulan e incluso en Hidalgo hay sobrados ejemplos de instituciones embarradas en la Estafa Maestra.



’Hace falta una reforma al interior de las universidades públicas porque no hay equidad, tiene que manejarse su presupuesto con más equidad, con más eficiencia y evitar gastos superfluos y, desde luego, la corrupción. Porque hay hasta caciques que son como dueños de las universidades públicas, sólo que no les voy a decir sus nombres, si no no van a tener ustedes trabajo’, dijo el mandatario a reporteros.



Para apoyar al nivel superior público, aseveró, su administración creó el sistema de universidades Benito Juárez –con el cual se atiende hasta ahora a 68 mil alumnos— y se ha mantenido el presupuesto, incluidos incrementos por la inflación, de las universidades públicas del país.



’No se ha reducido el presupuesto para las universidades públicas. Pero es bastante el rezago y nos va llevar más tiempo. Y la demanda (muy alta) pero lo estamos atendiendo, aquí en la Ciudad de México me dio mucho gusto que se creó una escuela de medicina, por parte del gobierno de la ciudad, ha estado creciendo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y se está impulsando la educación pública desde el gobierno de la ciudad, además de los esfuerzos que está haciendo el gobierno federal’.



López Obrador planteó que durante el régimen neoliberal se apostó por la educación y la salud privadas, viendo esos derechos como mercancía, por lo que en el caso educativo se propició la creación de escuelas públicas, incluido el nivel superior; del mismo modo se limitó presupuestalmente a las instituciones públicas para evitar la ampliación de la matrícula.



’Limitaron la entrada en las universidades públicas, con esa mentira que los jóvenes no pasaban el examen de admisión, cuando no es que no pasen, es que no hay espacio, no hay cupo por falta de presupuesto y también por mal manejo de presupuesto en las universidades públicas, como sucedía en el Conacyt’.



En el caso del Sistema de Educación Superior Benito Juárez ’estamos dedicando mil millones de pesos y ya tenemos 145 universidades públicas en las zonas más pobres y marginadas del país, con distintas carreras. Ahora vamos a ampliar, ya se están atendiendo 68 mil alumnos, todos con becas y vamos a ampliar a llegar a 200, las 55 que nos faltan van a estar prácticamente todas orientadas a la formación de médicos y de enfermeras, donde también tenemos un déficit de médicos y especialistas, lo hemos hablando aquí, por este mismo abandono’.



El Presidente pidió analizar el costo por alumno de la educación en las universidades públicas tradicionales y el del sistema Benito Juárez. ’y hay una gran diferencia’, aunque acotó que no habrá reducción en el presupuesto de las casas de estudios y que se destinarán más recursos para el sistema creado en su gobierno.Emir Olivares y Alonso Urrutia | LA JORNADA