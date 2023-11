Texcoco y COPARMEX firman convenio para impulsar el empleo en este municipio

El gobierno de Texcoco y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Región Oriente del Estado de México firmaron un convenio de colaboración para realizar acciones conjuntas para promover e impulsar el desarrollo de nuestro estado, a través de la profesionalización de las actividades y el fortalecimiento del vínculo con el municipio.



La presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón, en su intervención dio la bienvenida a los asistentes a este municipio ’¡donde se vive bien!’, agradeció el poder recibir a los presentes y no solo eso, que se puedan realizar este tipo de convenios en los que muchos de los que participan en él se verán beneficiados.



’Desde el gobierno municipal decimos que bienvenidos a todos aquellos que quieran invertir, que quieran hacer inversión, con ciertas condiciones por supuesto, pero las facilidades siempre se les brindarán’, dijo Sandra Luz Falcón.



Pidió a su enlace por parte del gobierno municipal, al Licenciado Juan Carlos Alarcón, que es quien vincula a empresas, empresarios, incluyendo a trabajadores que puedan tener la relación directa con las empresas, por lo que el trabajo que realiza dicho enlace es muy importante, porque se tiene esta relación con las diferentes agrupaciones que se organizan para ir caminando juntos en este caso COPARMEX.



Se aclaró que esta agrupación no tenía una representación en Texcoco, es así que se trabajará en conjunto para lograrla, así que aparte de firmar el convenio lo importante es que se logre consolidar la relación dándole formalidad, teniendo la representatividad en el municipio, así que las puertas siempre están abiertas para organizar algún tipo de evento con todos aquellos que quieren hacer inversión en Texcoco.



La presidenta de manera contundente pidió que: ’siempre que todos los trabajadores sean texcocanos, ya que lo que se busca justamente es mover la economía local, por lo que a través de esta invitación que se haga se pueda fortalecer el generar empleo local’, dijo Ya que siempre se ha estado abogando.



Se han presentado proyectos de inversión en el municipio que parece que son buenas, pero insistiendo en el beneficio del tema local principalmente, ’hay empresas grandes que quieren venir a establecerse, pero también el comercio local se debe fortalecer, entonces son a los acuerdos que se van acercando al gobierno local, facilitando licencias de funcionamiento, etc., para que podamos estar en regla y se pueda seguir teniendo esta comunicación’, dijo.



Agradeció a los representantes de dicha organización el haber elegido Texcoco como una punta de lanza para toda esta zona, pidió que se siga caminando juntos convencidos de que es la ruta que se debe seguir para Texcoco, esperando que quien siga en el cargo continúe con estos trabajos.



En su participación, la Maestra Laura González Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, dijo que le daba mucho orgullo estar en una de las regiones más representativas, más simbólicas de este estado que es la región oriente y de manera particular en un municipio que le ha dado tanto al propio estado que es Texcoco y de lo mucho que le ha dado es una Gobernadora, la cual representa a un gobierno histórico, de alternancia, pero también por ser una mujer y la primera vez que se tiene un gobierno paritario, lo cual llena de orgullo a todos los mexiquenses al dar un paso en términos de democracia y equidad.



Destacó que: ’la región Oriente es tan importante en población, en economía y en la diversidad que tiene de actividades, hoy representa mucho para el estado, en los proyectos del gobierno y será un foco central de la política pública’.



Agregó que: ’el Estado de México es la segunda economía a nivel nacional en términos de Producto Interno Bruto (PIB) y es el que tiene el mayor número de empresas con el trece por ciento de las unidades económicas del país y es el primer lugar en mano de obra y mano de obra calificada’.



Explicó que: ’por esto se trazará una política económica de largo plazo sin descuidar la parte social, así que insistió en los temas normativos y regulatorios de los que comentó que la propia gobernadora desde campaña insistió que el gobierno está para facilitar el camino a los generadores de empleo, no para entorpecerlo, por lo que el gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico implementó algunas acciones para lograrlo’.



A corto plazo, se abrió un área de acompañamiento a los empresarios, que se llama, atención empresarial, para servir a las empresas sin importar su giro o su tamaño, para orientarlas y para vigilar de cerca que no haya un solo intento de abuso de autoridad.



En otra acción se ha devuelto la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria a la Secretaría de Desarrollo Económico por aprobación de la Legislatura, con esto se realizará un análisis exhaustivo de todos los trámites estatales y municipales y así poder hacer una propuesta de simplificación verdadera, por el compromiso de la Gobernadora de trazar una ruta hacia el Gobierno Digital, prioridad que se verá realizada en este periodo de mandato.



Acto seguido se llevó a cabo la firma de convenio por parte del ayuntamiento de Texcoco y la COPARMEX Región Oriente y la toma de compromiso de comisiones de trabajo.



En el presídium de este acto se contó con la presencia de la Presidenta Municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas; la Maestra Laura González Hernández, Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México; Lic. Alejandro Navarro, Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de Coparmex Estado de México Oriente; Max Agustín Correa Hernández, Diputado de Distrito Plurinominal; Faustino de la Cruz, Diputado local de Ecatepec; Luz Ma Hernández Bermúdez, Diputada Local por Ecatepec y Presidenta de la Comisión de Planificación Demográfica; Lic. Odeth Rodríguez Mares, Presidenta Coparmex Estado de México Oriente; Lic. Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno del Estado de México.



Estuvieron presentes también invitados especiales, directores del Ayuntamiento de Texcoco, así como miembros del organismo y empresarios de la región.