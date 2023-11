Texcoco realizó sesión del consejo municipal de seguridad pública en Cuautlalpan

El gobierno municipal de Texcoco realizó la Décima Segunda Sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública en la comunidad de Santiago Cuautlalpan en coordinación de autoridades auxiliares de las comunidades de Las Vegas, La Magdalena Panoaya, San Miguel Tocuila, Pentecostés, Centro, Fraccionamiento Granjas el Molino, Bellavista, Coatlinchan, Santiago Cuautlalpan, Lomas de Cristo, San Luis Huexotla, San Bernardino.



En esta sesión que se realiza de manera itinerante en las diferentes comunidades de este municipio, estuvieron presentes los Directores de Seguridad Pública y Movilidad, Protección Civil, Bomberos y Atención Médica Prehospitalaria, de la Oficialía Conciliadora, Gobierno, defensoría municipal de Derechos Humanos, Secretaria del Ayuntamiento y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.



El Secretario del ayuntamiento de Texcoco, Jesús Adán Gordo Ramírez pidió sumarse al trabajo para que ’Texcoco siga siendo un municipio seguro’, dijo que la seguridad no depende nada más de los responsables de dar justicia, sino de todos los que conforman el municipio.



Por ello invitó a todos los ciudadanos a ser agentes activos en la construcción de la seguridad, en la que la participación de todos, ’es el vínculo que fortalece la labor generando confianza, por ello pidió que este consejo no sea un factor de solo escuchar los informes, sino un factor de escuchar a los ciudadanos para que desde acá se fortalezcan las estrategias, sin embargo indicó que hay consejos donde no participa nadie y eso es triste, lo que queremos hoy es una participación más ciudadana, es escucharlo a ustedes’.



Ante miembros de comunidades el secretario del ayuntamiento, pidió un consejo de seguridad que pueda dar respuesta a la ciudadanía: ’que de aquí salgan las estrategias, ustedes saben dónde están los puntos que tenemos que fortalecer como autoridades, para colaborar en la estrategia que fortalezcan la seguridad, la comunidad no es un mero espectador de este procesados sino y un socio vital: afirmó.



Al rendir su informe de actividades el Director de la policía municipal de Texcoco, Hugo Gregorio Pérez Alarcón, enumero las actividades llevadas a cabo, resaltando los 8 operativos que permitieron poner a disposición en delitos de flagrancia en conjunto con los municipio de Tezoyuca, Atenco, Chiconcuac, Chiautla y Texcoco, con la ayuda de los reportes a través del centro de mando de llamadas telefónica y la aplicación ’Alertex’ en coordinación del sistema de video vigilancia y que se han captado en tiempo real las faltas administrativas,12 personas reportadas como desaparecidas, prevención del delito, 18 visitas a diferentes escuelas, 46 personas atendidas con la célula de género, 24 operativos de tránsito y movilidad, 32 faltas administrativas, reuniones y mesas trabajo, atención a personas lesionadas,202 personas remitidas al juez conciliador, 44 puestas a disposición por hechos del delito , operativos al transporte público 1230 personas infraccionadas, revisión a taxis 800 infracciones,1500 inspeccionados en operativo a motos en coordinación con la Fiscalía general, todo ello con el propósito de concentrar los resultado para la aplicación de estrategias e identificar el modus operandi de responsables de conductas antisociales .



En su turno el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Marco Antonio Becerril Palma al dar a conocer los lineamientos de Seguridad Nacional y Estatal además dijo que se está dando seguimiento al decálogo del maltrato animal, recordando que en el Estado de México el maltrato animal es un delito que tiene una penalidad.