Texcoco lanza alerta sobre trámite falso de pasaporte

El Gobierno municipal de Texcoco lanza de nueva cuenta la alerta a la ciudadanía, para que: ’¡no se deje engañar!’, desde el mes de junio del 2021 se cerró la oficina de pasaportes y no se ha abierto,



Se pidió a los ciudadanos no caer en engaños, ni depositen dinero a ninguna cuenta para este trámite, porque no es así como opera la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en Texcoco desde hace tres años ya no se expiden pasaportes.



Ante ello se recomienda consultar la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores: https://www.gob.mx/pasaporte, en donde les instruyen sobre la forma de realizar su trámite, así como la forma de pago.



También pueden consultar las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder obtener su pasaporte: https://portales.sre.gob.mx/directorio/delegaciones.



Se explicó que el trámite para poder obtener su pasaporte es personal y solo se puede iniciar vía internet desde la página de pasaportes en donde otorgan la cinta para este trámite, y se finaliza en la delegación que se elija para poder obtener este documento.