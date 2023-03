Texcoco participa en el Tercer Encuentro Internacional de perros de búsqueda, rescate y detección de objetivos

Policías del agrupamiento de fuerzas especiales que integran los binomios cinotácticos (hombre-perro), participaron en el 3er Encuentro Internacional de Perros de Búsqueda, Rescate y Detección de objetivos, organizado por La Federación Canófila Mexicana ,A. C.



El director de Seguridad Pública y Movilidad Adrián Trápala González, señaló que se trató de un curso de capacitación y actualización para el personal encargado del manejo de perros de búsqueda y rescate, junto con el personal a su cargo.



Por parte del personal de la Dirección a su cargo, participó la unidad cinotáctica centinelas k-9, a cargo de los oficiales Claveria Reynoso José Cruz y Misael Carrillo Gutiérrez, quienes acudieron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la alcaldía Coyoacán para participar en este evento, en donde se contó con la participación de los siguientes ponentes internacionales: Alois Balog de Austria presidente de la iro ( International Search and Rescue Dog,); el señor Lombardi Acecc de Argentina, la señora Silvie Montiel Casdda de Canadá.



En este espacio realizaron prácticas. de campo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de búsqueda de personas en escenarios de desastres naturales.



Entre las instituciones participantes estuvieron la Secretaría de la Defensa Nacional, (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), LA Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Policía Bancaria Industrial (PBI), la Cruz Roja Mexicana (CRM), Protección Civil de Manzanillo, de Querétaro, Colima, la policía municipal de Ecatepec.



Adrián Trápala señaló que en lo que se refiere a la capacitación de los elementos de Seguridad Pública y Movilidad, la presidenta municipal Sandra Luz Falcón Venegas, no ha escatimado en ofrecer los recursos que se requieren, ’esto ha llevado a nuestros elementos a esforzarse y buscar la excelencia, la que en breve lograran’.



Recordó que la unidad K9, fue reconocida por la Federación Canófila Mexicana, al obtener el tercer lugar por la preparación y acciones de búsqueda y rescate de enervantes y personas.



Añadió que los K9 de Texcoco, por su capacitación, han prestado apoyo a las corporaciones policiacas de municipios vecinos, con el entrenamiento de los binomios cinotácticos, cuando así se lo solicitan.