Texcoco Invierte más de ocho millones para rehabilitar deportivo en la unidad Las Vegas

Con una inversión superior a los ocho millones de pesos en la rehabilitación del Deportivo de la Unidad Habitacional Las Vegas, el gobierno de Texcoco cumple con el compromiso de mantener el apoyo para impulsar el deporte en este municipio.



Con la visita de la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas, el síndico Ricardo Arellano Mayer, regidores y directores de las áreas del ayuntamiento junto con el comité vecinal de Las Vegas se refrendó el compromiso de trabajar unidos.



En un recorrido por la unidad deportiva, la presidenta señaló que con la apertura se da inició a las diferentes actividades deportivas para los vecinos y zonas aledañas.



Por su parte los integrantes del comité vecinal recalcaron la importancia de trabajar en equipo: ’agradecemos no sólo cómo autoridades, también como vecinos’, señalaron e indicaron que esto es parte de la continuidad que se viene dando con las administraciones pasadas al lado del expresidente municipal y hoy senador Higinio Martínez Miranda.



Por su parte, la presidenta municipal de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas señaló que, siendo Las Vegas un lugar especial porque viven muchas personas, se tienen que dar mejores oportunidades para los jóvenes, por ello pidió: ’cuidar esté lugar, vamos a comprometernos a cuidar proyectos como éstos los cuales puedan ser visibles y factibles ya que entre todos hacemos equipo y podemos hacer acciones cómo las de hoy’.

Recalcó que estás actividades se suman a las acciones que el gobierno municipal realiza en materia de cultura y deportes, al considerar necesario para los jóvenes ’es mejor que estén haciendo cosas en estas áreas deportivas y no otras cosas, esto es parte de la política pública, que los jóvenes puedan tener espacios de recreación de alto rendimiento’, expresó.



Añadió, el trabajo ha permitido que también haya beneficios para las demás unidades deportivas, como la pista de tartán en el Deportivo ’Silverio Pérez’ y el polideportivo que cuenta con un área para gimnasia artística para que todos podamos disfrutar compartir y llevar nuestros grupos deportivos.



Sandra Luz Falcón se refirió a la inversión en cultura, como en Huexotla con una casa de día para el adulto mayor, un auditorio y salones.



En el complejo deportivo en La Trinidad se cuenta con un espacio cultural. ’A eso le apostamos y hay comunidades que no sé pueden quedar atrás Cuautlalpan, Montecillos, Tequexquinahuac y en Coatlinchán un trinquete (frontón profesional).



El Director de obras públicas de Texcoco, Jorge Baltazar Briones informó que era necesario varias mejoras en dicha unidad, por ello se rehabilita la barda, la fachada, ampliación en la barda perimetral, rehabilitación de las canchas de usos múltiples, la estructura de las barras área de box, rehabilitación de las canchas de fútbol 7 y la colocación de 3 bebederos, además de los módulos sanitarios y la iluminación para que se pueda utilizar de noche.