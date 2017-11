Colonias incluidas en el nuevo municipio de Tetelcingo no fueron consultadas.

Con el objetivo de tratar temas alusivos a la municipalización de Tetelcingo, el alcalde Raúl Tadeo Nava sostuvo una reunión con a ayudantes municipales, comisariados ejidales y líderes de las colonias Peña Flores, Calderón, Año de Juárez, Vicente Guerrero y 19 de Febrero, en donde precisó que en breve se realizará un recorrido por las mismas para verificar las obras que se han realizado en cada una de las colonias y en donde también se escucharán sus necesidades.

Resaltar que en dicha reunión, los representantes de las colonias antes mencionadas, expusieron a las autoridades cuautlenses su inconformidad por pertenecer al municipio indígena de Tetelcingo a partir del 1 de enero del 2019, ya que subrayaron que no fueron tomados en cuenta para ser parte de este nuevo municipio, por lo que también indicaron que se están violentando sus derechos al ser excluidos para ocupar algún cargo popular, agregando que “podemos votar pero no ser presidente municipal, porque no somos originarios de lo que será la cabecera municipal”.

Por su parte, el alcalde sentenció que en este tenor de la creación del municipio de Tetelcingo, ha sido prudente en sus opiniones, puesto que estas acciones tienen que ver con el orden político y social, agregando que derivado de su representación como alcalde, debe actuar de manera responsable y conocer de cada una de las colonias que conforman el nuevo municipio si les afecta o no el encontrarse en esta situación.

Del mismo modo, lamentó que el decreto en donde se nombró a Tetelcingo como municipio indígena se haya dado bajo presión, por lo que agregó que se estará trabajando y se actuará conforme a la ley, en donde se escuche a la ciudadanía y se generen las condiciones para el bien común y la tranquilidad de los ciudadanos.

