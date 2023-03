Tesla, inversión soñada o pesadilla potencial.

La semana pasada el tema Tesla fue titular en todos los medios, centrándose más en un tema político que en el económico. Se leían comentarios sobre si se pondría en Nuevo León o en algún otro Estado, si el presidente podría complicar su instalación en México, si la escasez de agua seria determinante, entre otros muchos más. sin embargo, ¿realmente representa un parteaguas en la vida económica de México, o de montos de inversión o la atracción de tecnología? O qué es lo que realmente la hace tan significativa a esta empresa que su instalación ha causado tanto revuelo en todo el país.

Contextualizando, se estima que Tesla tiene una inversión inicial que empieza en los mil millones de dólares y se puede expandir hasta los 10 mil millones de dólares, los cuales se ubicaran en el municipios de Santa Catarina muy cercano a Monterrey y de la actividad industrial. Este monto representa una inversión cercana a los 180 MMDP de manera directa, faltan las economías integrales, lo cual sin duda impulsaría a superar los 200 MMDP, lo que en automático genera un beneficio tanto para los mercados laborales y de producción, como para las finanzas públicas con los impuestos.

Primero debemos identificar los factores que componen la circunstancia, ya que es precisamente esa circunstancia la que hace que esta inversión sea tan significativa. El primero a identificar es lo que representa Tesla en mercadotecnia, ya que Elon Musk (Dueño de Tesla) es por ahora el hombre mas rico del mundo de acuerdo con la revista Forbes (lo cual esta lejos de ser verdad)y Tesla ocupa los primeros lugares entre las empresas mas valiosas del mundo, lo cual es algo irracional, pero más allá de este tema, es esa coyuntura de empresa y empresario moda lo que le asigna un valor de mercado alto.

El hecho de que se instale esta empresa en México tiene repercusiones en un sentido económico amplio, ya que se generaran nuevos empleos, los cuales si bien no serán tantos como e esperarían debido a la automatización de la planta, si representará un aumento de la oferta laboral, y estos tendrán un grado de especialización muy marcada, por lo cual, la oferta educativa debe ir cambiando en función del mercado laboral.

Por otra parte, se generarán economías integrales, siendo todas aquellas empresas que prestarán algún servicio o provean de algún insumo a la automotriz o a sus empleados, además de la generación de mayores créditos que dinamicen la actividad económica de la región.

El efecto quizás más significativo que irónicamente no tiene que ver directamente con dinero es la generación de valor agregado industrial para México, y sobre todo para Nuevo León, ya que manda la señal de ser un polo muy importante para el desarrollo económico e industrial, mostrando contar con infraestructura de primer mundo pudiendo ahora atraer mas capitales de sectores más sofisticados.

La atracción de Tesla genera un nuevo mercado de reposicionamiento geotecnológico, ya que al requerir tecnología especifica y ser cubierta sus demandas se vuelve punta de lanza para captar nuevas inversiones que complementen a este sector o abra nuevos, sobre todo en el tema energético.

Con estos aspectos se marca el inicio del nearshoring, siendo una inversión muy importante, marcando una oportunidad económica estrategica, sin embargo, también se vuelve fundamental el que México sepa aprovechar estas inversiones y no se convierta en un Rent Seekung donde solo explote el capital sin generar riqueza per se, sin duda es un gran acierto el tener a Tesla en México, solo hay que tener cuidado con el sector eléctrico y la contaminación que se pudiera genera.