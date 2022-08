Terminal del AICM con daño estructural fue hecha por Fox para durar 50 años

Durante el gobierno de Vicente Fox iniciaron la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la finalidad de resolver la saturación y que duraría 50 años, sin embargo sólo duró 7 años y presentando falla estructural.



En 2003, año en que prometió que la Terminal 2 se terminaría pero que fue hasta dos años después en el gobierno de Felipe Calderón, Fox dispuso la ampliación del AICM tras fracasar en la construcción del aeropuerto en Texcoco; de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exhibió que el proyecto pasó a costar 8 mil 595 millones de 6 mil 758 millones de pesos que habían presupuestado.



’La inversión total del proyecto únicamente sirvió para solventar la saturación a siete años y no a 50 años como se planteó en el plan maestro’, concluyó la ASF en el informe de la Cuenta Pública de 2005.



Desde entonces sabían que la opción más viable para resolver la saturación del AICM era construir otra terminal aérea en Tizayuca, Hidalgo, de acuerdo con el informe.



Todavía en mayo 2006, Fox se ufanaba de que, con la Terminal 2, el AICM se convertirá en la primera terminal en América Latina, uno de los mejores aeropuertos del mundo y ’ofrecerá soluciones para los próximos 50 años, por lo que su continuidad es garantía de desarrollo’.



Sin embargo la ASF lo desmintió, indicando que la inversión total destinada al proyecto, que fue de 6 mil 758.30 millones de pesos de acuerdo al análisis costo beneficio de la Ampliación Terminal 1 y Nueva Terminal 2, desde un principio era para solventar la saturación a siete años y no a los 50 años planteados en el Resumen del Plan Maestro de mayo de 2003.



La ASF dispuso que Aeropuertos y Servicios Auxiliares fincaran responsabilidades derivadas de los actos u omisiones de los funcionarios que no desarrollaron la mejor alternativa para optimizar la inversión total del proyecto ante el engaño de que resolvería 43 años más de lo que obtuvo.



Esta obra, a 14 años de su inauguración, no sólo no resolvió el problema de la saturación del AICM, sino que se tiene daño estructural por los hundimientos de la misma zona donde se comenzó a construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador canceló.



La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a los capitalinos a que conozcan el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y recordó que el expresidente Enrique Peña Nieto tenía un proyecto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y convertirlo en un nuevo Santa Fe, y el aeropuerto hacerlo en Texcoco.



’Los problemas que hemos vivido con la pandemia, entre otros, hacen que se nos olvide, que antes querían cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y convertirlo en un nuevo Santa Fe, imagínense con la cantidad de problemas de agua, drenaje, que de por si tenemos, lo que hubiera sido este desarrollo inmobiliario para el beneficio de los que más tienen, y hacer el aeropuerto en Texcoco, una zona de grandes hundimientos que iba a estar en el 2025 e implicaría cerrar el aeropuerto de la Ciudad’.



El NAIM Texcoco, que en tres años no pudo terminar una sola pista, pero que en su momento fue solapado por empresarios de la talla de Claudio X González tuvo una inversión superior a los 320 mil millones de pesos, de los 165 mil mdp que habían estipulado en un princpio, sólo contaban con una parte del edificio terminal, la torre de control y un muro que rodea el proyecto, pero que no pudieron concluir una sola pista, de acuerdo con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza quien dio a conocer los avances del proyecto en su momento.Con información deÁlvaro Delgado Gómez | SIN EMBARGO