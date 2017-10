Padres de familia de telesecundaria responsabilizan a (INAH)

Padres de familia de la escuela telesecundaria Álvaro Gálvez y Fuentes de Cuautla, preocupados por el estado que guarda dicha institución y ante un eventual regreso a clases este próximo 6 de noviembre, sostuvieron una reunión con personal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).

Añadieron que derivado de los daños que se ocasionaron en dicha institución tras el terremoto del pasado 19 de septiembre, en donde no solamente sufrió daños la misma, sino también el casco de la ex hacienda “Guadalupe” que se encuentra en el interior del plantel y que colapsó durante el temblor, lo que provocó que se destruyera un aula móvil en donde tomaban clases los alumnos el día del suceso natural y que de manera afortunada lograron salir ilesos.

De la misma manera precisaron que de manera irresponsable, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicó que dicho inmueble se encuentra considerado como monumento histórico y que no han podido realizar trabajo alguno para determinar las condiciones del inmueble del casco de la ex hacienda al indicar que es propiedad privada el lugar en el que se encuentra y que por tal motivo no han podido ingresar, por lo que los padres de familia han responsabilizado a las autoridades competentes en caso de que ocurra algún accidente con los alumnos de la institución.

Dijeron además que según el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, las aulas de la escuela mencionada no sufrieron afectaciones, por lo que la instrucción al momento ha sido que la parte que si tiene afectaciones solo sea delimitada con una valla de madera para evitar que los estudiantes puedan ingresar a la zona, motivo por el cual han mostrado su molestia al precisar que esas acciones no evitarán que pueda evitarse algún accidente ante un posible derrumbe.

“No estamos de acuerdo en que nuestros hijos regresen a clases, si el INAH se va a hacer responsable de los que pueda suceder con el casco entonces procederemos a mandar a nuestros hijos a la escuela, de alguna otra manera no lo haremos porque está de por medio su integridad y no queremos que ocurra una desgracia”, sentenciaron los padres de familia.