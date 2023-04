Tecnología de Tesla no supera la de hace medio siglo: estalla cohete en vuelo de prueba

Este jueves el Starship de SpaceX despegó de una plataforma de lanzamiento en la costa del sur de Texas este jueves a las 9:28 a.m. ET, resultando un fracaso la primera prueba completa del vehículo con el que pretenden ir a la Luna y a Marte.



Durante años Elon Musk ha buscado convencer, mediante laboriosas presentaciones, que el Starship sería el vehículo que transportaría carga y establecer un asentamiento humano en Marte, así como la NASA también planea utilizar el vehículo para llevar a sus astronautas a la Luna.



Ahora, a cuatro minutos de su despegue explotó en el aire antes de la fase de separación y se desintegró en el aire en su descenso a tierra. El fracaso se produce después de múltiples pruebas y lanzamientos previos.



"Como si la prueba de vuelo no fuera lo suficientemente emocionante, Starship experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la fase de separación", tuiteó SpaceX.



Unos dos minutos y medio después del despegue, estaba previsto que el cohete propulsor Super Heavy gastara la mayor parte de su combustible y se separara de la nave espacial Starship, dejando que el propulsor se desechara en el océano. La Starship debía utilizar sus propios motores, que estuvieron encendidos durante más de seis minutos, para propulsarse a velocidades casi orbitales.



Ante esto SpaceX expresó que sus equipos seguirán revisando los datos y trabajando para la próxima prueba de vuelo.



En el periodo previo al despegue del jueves, Musk trató de moderar las expectativas diciendo: "El éxito no es lo que se debe esperar... Eso sería una locura".



"Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria", dijo SpaceX en un tuit después de la explosión.