También en gubernaturas arrasará Morena este 2024

Además de aspirar a obtener la mayoría calificada en el Congreso mediante una alianza política con Movimiento Ciudadano, toda vez que el PRIAN en este momento no alcanza el 33.4% de las preferencias electorales para impedirlo, Morena también arrasará en las entidades federativas donde se elegirán gobernadores este 2024.



Su mejor noticia es que en las seis donde ya cumple un ciclo de gobierno este año, su ventaja es grande, es decir, que volverán a confiar en el partido guinda y ganará por un margen amplio según la agregadora de encuestas de Polls.mx







En Tabasco por ejemplo, al no aliarse los partidos opositores -para no perder aún peor- la ventaja es de 60 puntos respecto el segundo lugar; en Chiapas la ventaja es de 40 puntos.



En Ciudad de México y Veracruz las ventajas son de 25 y 26 puntos, respectivamente, en tanto Puebla adelanta por 30 puntos y Morelos con 20, es decir, que en todos los lugares donde aventaja lo hace por un margen cuasi inalcanzable.



Y si el hecho de retener ya es una excelente noticia, lo es aún más sabiendo que puede dar la sorpresa en alguna del resto de las entidades, si no es que en todas, pues allí donde va perdiendo, lo hace por menos de 5 puntos.



En Jalisco por ejemplo, solamente 3 puntos separan a Morena de Movimiento Ciudadano; en Yucatán van apenas 4 puntos abajo y en Guanajuato son 5 respecto del PRIAN en ambos casos.



Con lo anterior, el peor escenario probable para Morena es conservar las 6 entidades que ya gobierna, que equivalen a dos terceras partes del total de competidas; ya en un escenario optimista, puede pensar incluso en embolsarse 9, si bien lo más seguro es que se quende con entre y 8 de ellas.