También mediante contratos desventajosos buscó el PRIAN desmantelar la CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que actualmente existe una investigación en México y Estados Unidos de los contratos desventajosos y leoninos de gas natural donde comprometen el 75% del suministro.



’CFE International (CFEi) lleva a cabo una investigación, tanto en México como en Estados Unidos, sobre diversos contratos leoninos y desventajosos que han tenido un impacto negativo en la flexibilidad operativa para transportar gas entre regiones de Estados Unidos y hacia México’, acusó la empresa que dirige Manuel Bartlett Díaz.



CFE indicó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto realizaron diversos convenios para adquirir el energético que se utiliza principalmente para la generación de electricidad; buscó anclar la creación, desarrollo y operación de una empresa que adquiriera, comercializara y administrara los activos de transporte de gas natural a nombre de CFEi, por medio de contrataciones sin licitación.



La actual administración acusó que los acuerdos eran leoninos porque las plantas de generación que utilizarían el combustible no se edificaron y algunos tramos de los gasoductos no se terminaron de construir, sin embargo continuaron destinando recursos para pagar el gas natural.



Lo anterior ocasionó que se presentaran volúmenes excesivos de gas natural con empresas intermediarias sin experiencia, además de contratar en demasía transportes en Estados Unidos en lugares donde no cubrían las necesidades de suministro de gas natural a México.



"La administración anterior buscó anclar la creación, desarrollo y operación de una empresa que adquiriera, comercializara y administrara los activos de transporte a nombre de CFE, por medio de contrataciones sin licitación y con posible corrupción y tráfico de influencias, lo que dio como resultado volúmenes excesivos de gas natural con empresas intermediarias sin experiencia o reputación en la industria, además de contratar excesiva capacidad de transporte en Estados Unidos, en regiones de poca utilidad para atender las necesidades de suministro de gas natural a México



CFE detalló que pese a los contratos desventajosos que han venido manejando, en febrero de 2023, CFEi utiliza el 40% del transporte de gas natural contratado, en contraste con lo de la administración de Peña Nieto que sólo ocupaba el 26%.



También la filial de CFE indicó que en 2018 renegociaron cinco contratos de gasoductos, buscaron nivelar las tarifas en gasoductos de Sempra, ha unificado el sistema Mayakan y logró la nivelación tarifaria con la unificación de cuatro contratos, ahorrando así 405 millones de dólares.



La CFE renegoció cinco contratos de gasoductos en 2019, lo cual representó un beneficio de 4 mil 376 millones de dólares.



También realizó la renegociación de la terminal de gas natural licuado Altamira, renegociación de 8 contratos de comercialización con privados y suscripción de 28 nuevos contratos con terceros en 2022. En total logró un ahorro por 6 mil 74 millones de dólares, de acuerdo con datos de la empresa estatal.Con información de FORBES