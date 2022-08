También en Tribunales aplastó Morena en Hidalgo: multa a Carolina es 12 veces superior que para Menchaca

Julio Menchaca está a menos de un mes de rendir protesta como gobernador constitucional de Hidalgo y el PRI, PAN y PRD fueron exhibidos por las autoridades electorales, toda vez que tras un análisis exhaustivo de los magistrados a los recursos de impugnación, resolvieron que la mayor parte de lo que acusaron no pudieron acreditarlo en tanto por otros juicios se encontró que ellos mismos cometieron dichas faltas y pudo ser comprobado.



Y es que la misión del PRIANRD para anular las elecciones era imposible desde un principio.



Primero porque la diferencia de más de 30 puntos obligaba a cualificar y cuantificar agravios que en suma, resultasen iguales o mayores a 323 mil sufragios, que es la diferencia por la que Julio Menchaca aplastó a Carolina Viggiano en urnas, lo que se traduce en una proporción 2 a 1 en votaciones.

La de Hidalgo, la elección con la victoria más clara para Morena y la más limpia De las 6 elecciones donde Morena participó este 2022 para la renovación gobiernos estatales, solos o en alianza, fue en Hidalgo donde mayor porcentaje obtuvo respecto el total de votantes con 61.68% , esto es, que fue donde se obtuvo la victoria más clara en todo el país, quedándose con más de 650 mil votos por los poco más de 300 mil obtenidos por la alianza PRI-PAN-PRD. En contraparte, de todas las elecciones donde participó la alianza Va por México (PRI, PAN y PRD en conjunto), Carolina Viggiano fue quien menor porcentaje de simpatizantes obtuvo entre los votantes en todo el país , además de ser la candidata que menor proporción obtuvo también en la historia de Hidalgo para el PRI -solos o en alianza-. Por si fuera poco, las sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) son evidencia precisamente de que en la entidad se habrían llevado las elecciones más limpias de este 2022, toda vez que las multas impuestas a Morena alcanzaron los 279 mil 806.46 pesos, mismas que no sólo son las más bajas del país para el partido guinda, participando solos o en alianza, sino que son 12 veces inferiores a las impuestas a Carolina Viggiano, lo que demuestra que mientras de su lado no pudieron acreditarse la mayor parte de los señalamientos hechos, del lado ganador sí que encontraron irregularidades y pudieron ser demostradas ante la autoridad, muchas de ellas, las mismas de la que acusaban a la alianza contraria. Por ejemplo, la candidata fue amonestada por calumniar a Julio Menchaca, ratificado por magistrados federales, cuando ella acusaba del mismo hecho a su contrincante -sin comprobarlo-. Dijo que autoridades electas se apersonaron en la campaña de Menchaca -lo cual fue cierto-, pero recurriendo ella también a la misma estrategia con diputadas y diputados federales. Acusó a Menchaca de acarreo en los eventos cuando los únicos testimonios que se tienen de dicha práctica son los acarreos de personal y alumnado a sus eventos -como denunció la comunidad de la UTVAM, por ejemplo-. Acusó de gastos no reportados a la autoridad, pero fue en su equipo donde más infringieron la norma, entre muchas otras anomalías. Equipo jurídico del PRI, de neófitos La impugnaciones promovidas por el equipo jurídico del PRI mostraron además que o bien los supuestos agravios fueron infundados, que sus manifestaciones fueron meras manifestaciones genéricas o de plano que no contaron con sustento alguno.

Es el caso por ejemplo del SUP-RAP-226/2022, donde el Consejo General del INE declaró infundado el procedimiento administrativo en materia de fiscalización pues ni siquiera se acreditó la existencia de propaganda electoral, pues los anuncios referidos hacían alusión al proceso electoral y no se llamaba al voto ni se usaba la frase de candidato alguno.



Sobe ello, el PRI alegó indebida fundamentación y motivación para decidir sobre el asunto; sin embargo, el agravio fue desestimado toda vez que sí se hizo una fundamentación exhaustiva y se investigaron las pautas publicitarias. Incluso se analizó la publicidad de Facebook, donde se encontró que fue Viggiano quien pautó 3 campañas publicitarias por 2 de Menchaca.



Alearon aportaciones por un ente prohibido en materia de espectaculares; sin embargo, sus manifestaciones fueron genéricas y no controvierten las consideraciones de la previa resolución, aunado a que los espectaculares señalados no hacían llamados al voto, no contenían emblemas, nombres, candidatos, frases , propuestas o elemento alguno por medio del cual fueran vinculados hacia uno de los actores en particular.



Por último alegaron que hubo falta de exhaustividad por las autoridades, mismo que, además e ya haber sido desmentido en el primer punto, se les clasificó simplemente de agravios vagos, pues no combatieron de forma concreta ninguna de las razones torales en las que sostuvo su decisión la autoridad responsable.