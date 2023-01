También el titular de Sedena en calderonato recibió sobornos del narco

Dando inicio a la segunda semana del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, el testigo Óscar Nava Valencia alias ’Lobo’ declaró que quien fue titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno de Calderón habría recibido sobornos del narco.



Óscar Nava Valencia, quien fue líder del Cártel del Milenio, aseguró la mañana de este lunes que él pagó personalmente 10 millones de dólares a Genaro García Luna para liberar droga retenida en Manzanillo, Colima, así como para tener protección e información.



Lo anterior fue en referencia al decomiso de 20 toneladas de cocaína en Manzanillo en 2007 que realizaron operativos de la Marina en conjunto con autoridades estadounidenses.



La droga liberada por García Luna fue destinada para la organización de los Beltrán Leyva y el Cártel del Milenio, quienes debían responder a los socios colombianos que enviaron la droga y que el haberlo recuperado significó el ahorro de un pago de 50 millones de dólares, de acuerdo con las declaraciones.



La mitad de esa droga era de Arturo Beltrán Leyva y la otra mitad de ’El Lobo’, quien acudió a una reunión con García Luna en Cuernavaca.



Las declaraciones de Nava Valencia coinciden con lo expresado por Sergio Villarreal Barragán, alias ’El Grande’, lugarteniente de los Beltrán Leyva, quien declaró la semana pasada en contra de García Luna y que también afirmó haber pagado sobornos millonarios al exfuncionario.



El cuarto testigo de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York dijo que el primer pago que supuestamente hizo a García Luna fue en 2006 cuando aportó 2.5 millones de dólares a una colecta que hacían los líderes del Cártel de Sinaloa y otras facciones para el entonces funcionario mexicano.



Nava Valencia declaró que Arturo Beltrán Leyva y otros le hablaron sobre ese pago para tener más ’control y seguridad’, a cambio de recibir protección para trasladar drogas e información orientada a atacar a sus rivales.



La segunda reunión con García Luna, dijo Nava Valencia, habría sucedido en 2008 después del arresto de Alfredo Beltrán Leyva y la guerra que se desató entre los cárteles de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva. Empezó a crecer la desconfianza y Arturo Beltrán Leyva había dicho que quien no estaba con él, estaba en su contra.



Nava Valencia declaró que era más cercano a Arturo Beltrán Leyva que a Joaquín ’El Chapo’ Guzmán, pero esa relación se rompió a partir de la fractura del cartel y porque él prefirió no involucrarse ni tomar partido.



Debido a esa postura, Nava Valencia relató que Arturo Beltrán Leyva lo mandó a secuestrar y que tuvo que pagar US$ 5 millones para ser liberado. Luego de ese incidente, terminó la relación con Arturo Beltrán Leyva y decidió aliarse con El Chapo, ’El Mayo Zambada’ y el ’Rey Zambada’, entre otros.



Nava Valencia respondió que en esas reuniones en las que empezó a cooperar con el gobierno de EE.UU. no se trataba el tema de la corrupción en profundidad sino superficialmente. Sin embargo, el abogado defensor le recordó que durante esas sesiones nombró a otros funcionarios y policías supuestamente corruptos, incluso del entonces secretario de Defensa de México, Guillermo Galván Galván, , quien habría sido otro de los funcionarios clave par atender la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón, habría recibido sobornos para liberar al narcotraficante Mario Acosta, alias "Chaparro".



El diario El País también consignó cómo durante el interrogatorio que hizo Florian Miedel a ’El Lobo’ lo cuestionó por qué entre 2011 y 2020, en 10 años de colaboración con las autoridades estadounidenses, jamás señaló a García Luna durante entrevistas que se extendieron por horas, pero sí incriminó a Guillermo Galván Galván.Con información de CNN