Tambalea visa dorada de Peña Nieto en España

El expresidente priista Enrique Peña Nieto podría tener su residencia contada en España, esto debido a que el pasado lunes el gobierno de España anunció que pretenden eliminar las visas doradas a las personas que no pertenecen a la Unión Europea y que realizaron una inversión para obtener la residencia en el país.



Anteriormente el presidente de España, Pedro Sánchez, había manifestado su desaprobación por las visas doradas, promoviendo la eliminación como una forma de luchar contra la "especulación" inmobiliaria, por ello informó que su gobierno de coalición minoritario revisará la reforma en la reunión semanal del gabinete prevista para el martes.



"Deseo comunicarles que en el Consejo de Ministros de mañana, vamos a considerar un informe presentado por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana. El propósito es enmendar la legislación, instaurada por el Partido Popular en 2013, que otorgaba el visado de residencia a través de inversiones inmobiliarias en nuestro país", declaró Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.



La visa dorada implementada en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy para impulsar la inversión en medio de la crisis financiera e inmobiliaria, ha permitido a personas de países no miembros de la Unión Europea obtener permisos de residencia si invierten más de medio millón de euros en bienes raíces.



’Estos visados son una vergüenza europea. No puede ser que a alguien, por el hecho de ser multimillonario, se le otorgue un permiso de residencia’, afirmó Ernest Urtasun, portavoz del partido Sumar y ministro de Cultura de España.



La modificación de la ley para la eliminación de la visa dorada será realizada con el fin de evitar el alza de los precios en viviendas, indicó la ministra española de Vivienda, Isabel Rodríguez.



’Priorizamos la vivienda como un derecho y no como especulación, ya que hoy, 94 de cada 100 visados de este tipo están vinculados a la inversión inmobiliaria y, justamente, se produce en ciudades donde el mercado de la vivienda se encuentra altamente tensionado", destacó la ministra.



Esta ley ha concedido 14 mil 576 visas doradas a ciudadanos de México, Venezuela, China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Ucrania e Irán. México es país de Latinoamérica con mayor número de visas, concediendo 114.



El expresidente Enrique Peña Nieto fue uno de los beneficiados por la visa dorada, quien vive en España desde el 2019, año en que dio inicio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en octubre de 2020 le concedieron la visa dorada, la cual renovó en octubre del 2022, por lo que expiraría su visa en 2027, de acuerdo El País.



Peña Nieto compró en 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza interior en un edificio del próspero barrio madrileño de Chamberí, según consta en el registro de la propiedad. El cálculo del portal inmobiliario idealista.com le atribuye un valor superior a los 500 mil euros con lo cual pudo acceder a este visado.