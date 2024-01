Tacha AMLO de mafioso acuerdo del PRIAN para repartirse Coahuila

Recientemente el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés dio a conocer un documento donde señala el acuerdo entre los partidos que conforman el Frente Amplio por México, donde acordaban las secretarías y el estado de Coahuila que cada una quería recibir; ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el acto como un acuerdo mafioso.



Durante la conferencia matutina, López Obrador expresó su reprobación del documento firmado por PRI y PAN en Coahuila que fue dado a conocer por el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, para acusar a Alejandro Moreno Cárdenas de traición.



’Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego: cuando se reparte mal el botín, hay motín’, dijo.



’Firmaron un acuerdo pero lo fantástico, o surrealista, o descarado, es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN. Se lo tenemos que agradecer, porque todo esto ayuda; la gente es muy buena, noble; no alcanza a entender cómo se dan estos enjuagues’, dijo el Presidente en su conferencia de prensa matutina.



Marko Cortés Mendoza exhibió cómo negoció con el PRI y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos. Al reclamar al Gobernador Manolo Jiménez Salinas el supuesto incumplimiento de acuerdos en la designación de candidaturas en Coahuila, mostró un documento firmado por él y Alito, revelando que se pusieron sobre la mesa el 20% de los registros civiles, oficinas de recaudación, direcciones de planteles educativos y universidades, seis notarías y la ratificación de Bernardo como Magistrado.



López Obrador hizo hincapié en que dichos acuerdos se han visto en anteriores gobiernos, como fue con Felipe Calderón, donde acordó con el entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto para aumentar el IVA en el paquete fiscal a cambio de que el PAN no fuera en alianza con el PRD a la gubernatura del Edomex.



’Pero esto es reciente’, subrayó López Obrador. ’Se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI. Que el Gobernador que llegó no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado. Lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo. Este es un documento histórico, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista uno firmado’, agregó.



El Presidente calificó la publicación del documento como un "servicio histórico a la democracia", detallando un acuerdo entre el PRIAN que establece que en 2023 el PRI definiría las gubernaturas del Edomex y Coahuila, y en 2024 el PAN definiría la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Presidencia.



’Esto lo firmaron antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. Claro, la señora [Beatriz] Paredes participó aquí, pero ya de antemano no iba a ser’, dijo el Presidente sobre el proceso interno para elegir a Xóchitl Gálvez como la única precandidata del Frente Opositor. ’Enrique de la Madrid participó. Pero ya todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN’, completó.