Swiftonomics o el efecto económico de Taylor Swift.

La cantante norteamericana Taylor Swift ha trascendido sobre su participación en su sector, es decir, ella ya no solo es objeto de análisis musical, sino también de análisis económico, generando el termino Swiftonomics, el cual consiste en ver los efectos tanto en un entorno microeconómico (como agente individual), sino que también en un entorno macroeconómico, esto, de manera agregada con el impacto que genera en Estados e incluso países como es el caso de Singapur, Japón y Australia, donde en estos últimos se estima obtenga más de $400 mdd, lo cual orilló a que la gobernadora del Banco de la Reserva de Australia, Michele Bullock, anticipara la "inflación de Taylor Swift" donde su llegada provoca un alza en los precios de manera generalizada. Actualmente es la cantante que mas dinero genera, y ha roto diversos récords como el tener el álbum más escuchado en streaming, además de superar a Barbra Streisand como la mujer que más álbumes tenía en el número uno (ambas tenían 11). Ahora Taylor tiene 12, superándola y convirtiéndose en la artista femenina con más álbumes números uno de la historia, aunado a esto, es la primera artista viva en casi 60 años que tiene cuatro álbumes entre los 10 primeros puestos al mismo tiempo, además de llevar más semanas consecutivas en la lista Top 100 de Billboard, con 467 semanas, casi 9 años seguidos en el top. El fenómeno real viene en las giras, donde, ’The Eras Tour’, pasará a la historia, ya que de acuerdo con diversas proyecciones se estima que la cantante recaudará un total de 4.600 mdd, solo con la venta de entradas. El precio promedio de cada boleto en Estados Unidos es de unos $254 dólares ($4,270 pesos) aunque en reventa puede alcanzar más de $1.300 dólares ($21,850 pesos), esto solo en ingresos para el artista, por otro lado está el efecto derrame con la contratación de personal para el montaje, alimentos, seguridad, energía, etc. Sin embargo, también tenemos la derrama proveniente por la venta de playeras o souvenirs, que se estiman en montos desde los $100 hasta los $900 pesos, aparte hay que agregarle los costos del hospedaje, la comida y transporte, lo que ha conseguido que, en ciudades como Chicago, se registrara un alza de 44,000 mil habitaciones y más de 700 millones de pesos en derrama económica. Se tiene previsto que toda la gira pueda llegar a generar mas de 1,000 mdd, reportándole un ingreso neta a la cantante de 600 mdd. Lo interesante y como lección de economía viene en el sentido que en noviembre del año pasado la reserva federal de los Estados Unidos buscaba ’enfriar’ la economía con tasas de interés mas altas, lo cual en teoría haría que hubiera una demanda contraída en boletos, viajes, hoteles y souvenir, sin embargo, se ha presentado todo lo contrario, donde la oferta se ha visto inmensamente superada por la demanda, lo que ocasiona esos precios sumamente altos que desafían a la teoría convencional, mostrando lo que en materia económica llamamos inelasticidad de la demanda, que es cuando a pesar de que el precio de un bien o servicio aumente, la demanda no decrece, sino que aumenta al menos en la misma proporción. El mercado del consumo de espectáculo es inmenso, entre Taylor Swift, Beyoncè y el ’Barbenheimer" contribuyeron en más de $8,500 mdd de crecimiento en un solo trimestre, por lo cual, el crecimiento económico no viene dado solo por la construcción de carreteras, puentes y demás infraestructura, sino también y en mayor medida, por el consumo.