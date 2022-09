Suspenden audiencia de conciliación por diferendo limítrofe Acolman-Ecatepec

Toluca, Méx., a 21 de septiembre de 2022. Ante la inasistencia del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, a la audiencia de conciliación para acuerdo amistoso por el diferendo limítrofe de 469 hectáreas, entre Acolman y Ecatepec, la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios suspendió la reunión por no existir condiciones jurídicas que establece la Ley en la materia.



A la reunión acudieron por parte de Acolman, el alcalde Rigoberto Cortés Melgoza, la síndica Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, el director Jurídico, Alejandro Segovia Rodríguez, y Oscar Gustavo García Lagunes, director de Asuntos Interinstitucionales.



De Atenco, asistió la presidenta municipal Talia Citlalli Cruz Sánchez y el síndico Juan Ramón Pineda, ya que este municipio y el de Tecámac figuran como terceros interesados, sin embargo, no acudieron autoridades de Tecámac, cuyo Ayuntamiento envió un documento de desistimiento para formar parte del proceso, al considerar que no tienen afectaciones.



Por parte del Ayuntamiento de Ecatepec asistieron la segunda síndica María Elena Germán Rivero y los abogados Luis López Ibarra y José Luis Navarro Ramírez, pero no acudió el Presidente Municipal, Fernando Vilchis Contreras, pese a que fue notificado.



’Al no existir circunstancias y condiciones jurídicas suficientes, para continuar con la realización de este acto, esta comisión legislativa por medio de acuerdo, procederá a señalar una nueva fecha y hora de celebración de audiencia, a través de reunión de trabajo como lo establecen los artículos 42 y 45 de la Ley Reglamentaria’, precisó la secretaria de la comisión, Miriam Escalona Piña.



Al respecto, la presidenta de la Comisión, Elba Aldana Duarte explicó que por segunda ocasión se emitirá aviso de apercibimiento al alcalde de Ecatepec, ya que en la anterior reunión se expidió para el presidente de Acolman que hoy sí asistió a la convocatoria.



’Se hará llegar otro citatorio con el aviso de apercibimiento y de no presentarse se sigue el procedimiento, ya no hay conciliación, y seguimos con el procedimiento de acuerdo a la Ley Reglamentaria para el diferendo limítrofe, pierden su derecho de llegar a un acuerdo amistoso’, precisó.



Para el caso de audiencia de conciliación para resolver diferendos limítrofes por acuerdo amistoso, la Ley Reglamentaria al respecto, exige la presencia del alcalde o alcaldesa involucrado en el diferendo.



Si en la próxima audiencia no hay acuerdo amistoso, el procedimiento de diferendo limítrofe seguirá a cargo de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, que deberá resolver con análisis de documentos históricos y pruebas técnicas, y establecer plazos para la recepción de pruebas por parte de Acolman y Ecatepec para la definición territorial de 469 hectáreas que involucran a comunidades de El Salado, La Laguna Chiconautla y Lázaro Cárdenas.