Supervisan región de la Sierra Alta hidalguense en materia de Protección Civil

El viernes pasado se llevó a cabo la Reunión Interinstitucional de Protección Civil en la región de Zacualtipán, con el objetivo de mantener la cercanía con los 84 municipios de la entidad.



Durante la reunión, brigadas especializadas recorrieron los municipios de Tianguistengo, San Agustín Metzquititlán, Metztitlán, Molango, Lolotla, Xochicoatlán, Eloxochitlán, y la sede, para identificar las zonas y actividades de riesgo que podrían afectar a la población.



En esta zona del estado, se identificaron riesgos de inundaciones por escurrimientos, deslizamiento de laderas, extracción de minerales, transporte de gas LP en autotanques, incendios, bancos de material pétreo, falta de capacitación en manejo de materiales peligrosos, inestabilidad de laderas en carreteras locales, y la necesidad de actualizar las medidas de protección en las fábricas.



’Es necesario ir a la comunidad, a su municipio, recorrerlo y darnos cuenta si ya corrigieron los temas que son motivo de riesgo porque, de otra manera, si no se corrige en estos momentos, viene la pérdida de patrimonio, familias y accidentes’, mencionó el titular de la Secretaría de Gobierno.



Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal previno a las y los asistentes de utilizar de manera correcta casco y accesorios de protección al usar motocicletas, a fin de salvaguardar su vida ante algún accidente.



De igual forma, pidió a los ayuntamientos que no se deje circular a aquellas que no estén emplacadas, así como a los automóviles que cuentan con un polarizado externo que no permite ver quién o qué se transporta en ellos, ya que estos vehículos son utilizados para cometer ilícitos como secuestro, transporte de armas o mercancías ilegales.



Las autoridades estatales invitaron a las y los asistentes a mantener las capacitaciones para poder desempeñar de mejor manera sus actividades, principalmente en primeros auxilios, manejo de pirotecnia y de materiales peligrosos.



A los representantes de los ayuntamientos les recordó la importancia de contar con un Atlas de Riesgo, ya que es un documento que detalla de manera profesional y responsable la forma de orientar la toma de decisiones en el desarrollo de un municipio, ya que ahí se estipula los lugares donde no se deben hacer construcciones, ya sea en laderas, cerca de los ríos o cualquier zona que pueda presentar peligro de derrumbes.



La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte habló sobre la importancia de verificar que el transporte público en los municipios de la entidad estén certificados de manera correcta, con sus respectivas concesiones.



Por lo que, si se desea denunciar cualquier tipo de irregularidad, los interesados pueden llamar a los números 800 503 2002 y al 771 526 1284, en un horario de 8:30 a 16:00hrs, o escribir al correo electrónico quejastransporte@hidalgo.gob.mx para así poder formalizar la queja y se le dé un seguimiento oportuno.



Además, se insistió en la relevancia de la participación ciudadana en las acciones de concientización para construir una cultura de la prevención, donde gracias a la participación de todas y todos, se puedan salvar vidas: ’Cuidarnos unos a otros, tú me cuidas yo te cuido, y así nos vamos, de ahí nace y tienen su razón de ser la protección civil’, expresó el secretario de Gobierno.



Finalmente, como parte de la dinámica de estas reuniones, se dio el uso de la palabra a las y los asistentes que tuvieran algún pronunciamiento y pudieran expresar sus inquietudes en la materia de forma abierta ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se dieron cita en dicho encuentro.