El peso mexicano se ha consolidado entre las divisas más operadas a nivel mundial, siendo la más apreciada frente al dólar en los meses transcurridos del 2024, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).



’La apreciación del peso tiene que ver con la reducción en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). En junio, posiblemente será cuando veamos el recorte o en el segundo semestre, pero definitivamente van a bajar las tasas a nivel mundial’, expuso Janneth Quiroz, directora de Análisis de Monex Casa de Bolsa.



En relación a la señal entregada por la Junta de Gobierno del Banco de México durante la presentación del último informe trimestral de inflación, se sugiere que es posible que la decisión de recortar 25 puntos base la tasa de interés en la reunión de marzo se tome de manera dividida. Ante esto Janneth expresó que esto podría indicar que en el futuro no se llevarán a cabo recortes consecutivos.



Se ha observado que al cierre del viernes, el tipo de cambio se situó en 16.7099 pesos por dólar, lo que representa una apreciación acumulada del peso mexicano de 1.51% en comparación con las 16.9666 unidades del último día hábil del 2023. El peso ha mantenido dos semanas por debajo de las 17 unidades por dólar, acumulando en este período una apreciación de 1.84 por ciento.



Además, otras monedas emergentes como el sol peruano (-0.19%) y la rupia india (-0.22%) también han fortalecido su posición frente al dólar estadounidense.



Por otro lado, si observamos el índice DXY, conformado por una muestra de seis divisas de referencia, el dólar ha mostrado un incremento del 2.09%, alcanzando 103.45 puntos. Sin embargo, en el mes de marzo ha experimentado una disminución del 0.68%.



De acuerdo con Janneth Quiroz, se anticipa que el ajuste de 25 puntos base será único y es posible que, hasta el segundo semestre, Banxico comience a reducir su tasa de forma consecutiva.



En la actualidad, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se sitúa en un rango de 575-600 puntos base, con Banxico manteniendo su tasa de referencia en 11.25% y la Reserva Federal en un rango de 5.25-5.50 por ciento.



James Salazar, subdirector de Análisis Económico en CI Banco, señaló que el comportamiento del peso continúa siendo sorprendente, en el sentido de que no se ha ajustado pese al diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.



Dado que se espera que las tasas no sean recortadas de forma continua, la presión sería limitada, lo que explicaría la ausencia de una reacción negativa en el tipo de cambio del peso.



’Ante el riesgo país que está disminuyendo y una sobretasa que podría pasar a 575-550 puntos base, en términos relativos, sigue siendo atractivo el diferencial; es algo que mantiene al peso fuerte’, explicó.



Agregó que otros países han bajado significativamente el spread de tasas, como es el caso de Brasil, Colombia, Perú, Chile. México sigue manteniendo un atractivo muy alto.Con información de Judith Santiago | EL ECONOMISTA