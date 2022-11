Supera AIFA tráfico de pasajeros de Toluca y apenas va tomando vuelo

En el mes de septiembre, el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) alcanzó casi los 98 mil, superando por primera vez al del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).



De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), fue en septiembre que el AIFA reportó 97 mil 839 pasajeros, siendo casi el doble de los 53 mil 739 que contabilizó el AIT en el mismo mes.



La cifra registrada en septiembre representa un aumento del 96% en el tráfico doméstico del AIFA respecto al mes de agosto que fue de 49 mil 919 viajeros.



Los destinos con mejor desempeño fueron Cancún, con 23 mil 152 pasajeros, seguido de Guadalajara con 13 mil 745 y Mérida con 12 mil 109.



Los resultados fueron impulsados por la apertura de nuevas rutas en Santa Lucía como La Paz, Puerto Escondido, Los Cabos y Veracruz, acumulando 14 destinos; además del incremento de oferta en las existentes.



Con excepción de Tijuana, el complejo aeroportuario registró incrementos en vuelos en todas las rutas, donde Acapulco, Oaxaca y Monterrey tuvieron las mayores variaciones.



El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) expresó que si bien hay mayores frecuencias, la demanda no se comporta de la misma manera en todos los vuelos.



"Hay algunas aerolíneas que han incrementado vuelos desde el AIFA, pero el factor de ocupación que tienen no ha tomado las previsiones que ellos querían, quiero pensar que es un tema de estar presente en el AIFA, pero si no es rentable estas aerolíneas tendrán que recular y quitar esas frecuencias", expresó.



A la fecha, sólo Aeroméxico ha determinado suspender la ruta AIFA-Villahermosa por la baja afluencia.



El director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, celebró que los datos más recientes del AIFA sean positivos a los primero meses aunque apuntó que podría tener un mejor desarrollo sin el obstáculo de la degradación de categoría aérea.



Recientemente el director general del AIFA, Isidoro Pastorm comentó que las aerolíneas nacionales tienen cuatro rutas a Estados Unidos en espera de que México recupere la Categoría 1 de seguridad aérea.Con información de EL CEO