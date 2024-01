Super Mario Bros la Película se queda sin nominación al Oscar 2024

Nintendo se queda sin nominación al Oscar 2024, pues Super Mario Bros no quedó entre las candidatas a Mejor Película Animada. A pesar de su enorme éxito en taquilla, la cinta de Illumination y Nintendo perdió el lugar ante héroes como Spider-Man así como el aclamado director japonés, Hayao Miyazaki.

Super Mario Bros la Película se estrenó en abril de 2023 y rápidamente se convirtió en una de las cintas animadas favoritas de la audiencia. De hecho, es la segunda cinta más exitosa del año, solo por detrás de Barbie; y la película más taquillera de la historia en México, por encima de Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home. En la actual temporada de premios, Super Mario Bros la Película perdió el Globo de Oro ante El Niño y la Garza de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki, así como el Critic Choice ante Spider-Man: Across the Spider-Verse.