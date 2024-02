Sumarán nuevos personajes a la calzada de ’agrónomos ilustres’ de Chapingo

Enrique Palacios Vélez, Carlos Alberto Ortiz Solorio, Constantino Rogelio Posadas del Río y Jorge Duch Gary son los nombres de los nuevos personajes que se sumarán a la Calzada de los Agrónomos Ilustres, en el marco de los 170 años del decreto de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, hoy Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

A manera de tributo a dichas personalidades y como recordatorio de los valores y logros que la Universidad Autónoma Chapingo busca promover, la ceremonia de develación de bustos (piezas de bronce fundido, del artista Javier Mejía Gutiérrez) será el Día del Agrónomo, jueves 22 de febrero, a las 14:00 horas, con la presencia de los homenajeados y familiares de Jorge Duch Gary, fallecido.

La calzada tiene 335 metros lineales que corren del edificio administrativo principal a la explanada del edificio de rectoría, antes casco de la Hacienda Chapingo. Actualmente, se encuentran 23 bustos distribuidos en un camino coronado por fresnos de entre 25 y 30 metros de altura, también originales de la antigua Hacienda Chapingo.

Estas figuras que ingresan a la calzada se unen a una pléyade de agrónomos que contribuyeron significativamente al impulso de sector primario y al desarrollo de la universidad ya sea como fundadores, filántropos, investigadores, profesores o egresados notables.

Es el caso de Czeslawa Prywer Lidzbarska, Gabriel Baldovinos de La Peña, Enrique Espinoza Vicente, Efraim Hernández Xolocotzi, Antonio Narro Rodríguez y Alberto Barrios Álvarez, entre otros personajes reconocidos por instancias nacionales e internacionales.

La Calzada de los Agrónomos Ilustres no sólo se trata de un camino funcional, sino que participa como elemento de pertenencia entre los estudiantes, profesores y personal administrativo de la UACh, generando comunidad.

Desde la creación de este espacio se han cuidado sus elementos para garantizar una experiencia estética armoniosa. La altura de los bustos, la disposición de las placas conmemorativas, alumbrado, bancas públicas, señalética, arbolado, plantas y flores ofrecen un paseo enriquecedor.

En sus aniversarios, los agrónomos que ahí habitan reciben coronas de flores. En fiestas cívicas y culturales este espacio es iluminado y revestido con elementos visuales artísticos y folclóricos.

Destaca que en el marco la conmemoración de los 170 años del decreto de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, hoy Universidad Autónoma Chapingo, todas las esculturas recibieron mantenimiento y lucen su esplendor.

Previo a la develación de bustos, se realizará la entrega de galardones como Profesor Emérito, Doctor Honoris Causa y Agrónomo Ilustre en el Auditorio Álvaro Carrillo a partir de las 9:40 horas. En este 2024, la distinción Profesor Emérito será para el Dr. David Cibrián Tovar, Dr. Guillermo Torres Carral, Dr. Gustavo Almaguer Vargas, Dr. Juan Antonio Leos Rodríguez y Dra. María Teresa Berly Colinas y León.



Los galardonados a Doctor Honoris Causa son al Dr. Armando Bartra Vergés, Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Dr. Mario Roberto Martínez Menez (in memoriam) e Ing. Enrique Álvaro Taméz González (in memoriam).



Por su parte, la entrega de distinción como Agrónomo Ilustre será para el Dr. Enrique Palacios Vélez, Dr. Carlos Alberto Ortiz Solorio, Ing. Constantino Rogelio Posadas del Río y Dr. Jorge Duch Gary (in memoriam).