Tras 10 semanas de haber amagado el ex canciller Marcelo Ebrard con salir de Morena para competir bajo las siglas de Movimiento Ciudadano al no quedar electo como virtual candidato a la presidencia de la República por parte de su partido, el día de hoy emitió un mensaje de reconciliación del que se lee que llegó a varios acuerdos con la ganadora Claudia Sheinbaum y todo ello teniendo un ’músculo político’ que ronda apenas el 1% de intención de voto.



Un día antes de que Morena diera a conocer los resultados de la encuesta para designar al de la defensa de la 4T, la agregadora Polls.mx, que ocupa a una treintena de casas para sus estudios, reveló que las preferencias para Morena eran del 60%, del 32% para el PRIAN y del 6% para Movimiento Ciudadano.



Hasta el día de hoy (aún no hay una encuesta que se realice después del comunicado de Ebrard), las preferencias se movieron con 59% para Clàudia, 32% para Xóchitl y 8% para Movimiento Ciudadano.





Es así que si se tuviera que designar un valor para los simpatizantes de Marcelo y de sus estructuras, todos ellos en su conjunto representan apenas el 1% del padrón, que es lo que perdió Morena en intención durante las últimas diez semanas, asumiendo además que se debió exclusivamente a él y no a los vaivenes de indecisos que nuevamente atrajo Movimiento Ciudadano.



Aunque se trate de sólo un 1%, según informó Marcelo habría llegado a varios acuerdos políticos con Sheinbaum, en específico consiguiendo posiciones para “su gente”, chantaje al que Mario Delgado accedió.



Desde que Polls.mx comenzó a medir las preferencias hacia los aspirantes de los bloques partidistas, Claudia Sheinbaum mantuvo una ventaja constante de dos dígitos sobre Marcelo pese a que desde Palacio Nacional el excanciller recibió un impulso inusual del presidente al otorgarle “logros” de los que él no fue directamente responsable.



Precisar también que aunque Marcelo tuvo la intención de competir por Movimiento Ciudadano,, se evitó la pena de perder nuevamente la interna pero esta vez en manos de Samuel García.