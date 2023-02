’Sumamos puntos, sumamos apoyos, sumamos fuerza y liderazgos de MORENA’, afirma Delfina Gómez

OCOYOACAC, Estado de México.- Ante militantes y simpatizantes morenistas productores y comisariados ejidales de toda la entidad, la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, afirmó que ’estamos muy contentos porque en esta precampaña seguimos sumando puntos en los sondeos, seguimos sumando apoyos de las y los morenistas y sumamos fuerzas y liderazgos, en otras palabras, vamos requetebién’.



’Es la gran oportunidad de hacer un cambio. Por eso estamos en ese esfuerzo, en el trabajo en equipo’, declaró la maestra Delfina Gómez, al tiempo que dijo que ’somos nosotros quienes nos ponemos a sus órdenes para escuchar sus peticiones y darles las gracias por tomarse el tiempo de reunirse y apoyar este encuentro’.



’Nosotros venimos con el propósito de escucharlos y me llevo los papelitos y las tarjetitas.



No se van a quedar ahí en el tintero. Y cuando sea el tiempo adecuado amenazo con regresar, y entonces sí buscar soluciones’, añadió.



En el centro recreativo y panorámico La Marquesa, la precandidata única de MORENA a gobernadora del Estado de México, luego de escuchar a productores militantes y simpatizantes de MORENA de diferentes sectores, destacó la precariedad de la situación de la gente que vive del campo y que nos da de comer.



’Basta de migajas, yo creo que ya han sido muy generosos en estar siendo muy perseverantes, nobles, y lo que corresponde por derecho no debe ser limosneado’, lo que arrancó fuertes aplausos y porras de los cientos de mujeres y hombres simpatizantes reunidos en dicho paraje.



Durante la reunión con comisariados ejidales, representantes de pueblos indígenas y con productores agrícolas, apicultores, lecheros, bovinos, de trucha y flores de toda la entidad, simpatizantes de MORENA, la maestra Delfina Gómez, con un collar de flores en el cuello, platicó un pasaje de su vida, cuando sus padres tenían vacas lecheras y vendían el producto a algunas familias de la Ciudad de México.



Explicó que en estos momentos por estar en la etapa de la precampaña, no se pueden hacer propuestas ni hablar de temas que se requieren.



Sin embargo, indicó que ’tenemos mucho que aprender de ustedes’.



Al final, integrantes del colectivo Sergio Ramírez de San Juan Tezompa, militantes y simpatizantes, le cantaron a la maestra Delfina Gómez una canción denominada ’La Morenaza del Pueblo