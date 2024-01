Sudáfrica se llena de dignidad y acusa de genocidio a Israel

El pasado jueves, Sudáfrica realizó una audiencia en la Corte Internacional de Justicia en la Haya donde acusaba a Israel de haber cometido genocidio en la Franja de Gaza.



Al llamar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a ordenar a Israel el cese de operaciones militares en Gaza, abogados de Sudáfrica afirmaron que Israel ha ido más allá de su intención de erradicar a Hamas y apunta a lograr la destrucción de la población del territorio sitiado. Israel fue acusado de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU; los abogados sostienen que ni siquiera el ataque de Hamas en territorio israelí, el 7 de octubre pasado –durante el cual mil 200 personas fueron asesinadas y otras 240 capturadas como rehenes–, podría justificar tales acciones.



El ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, abrió la audiencia ayer aseverando que Tel Aviv ha cruzado la línea con su bombardeo de Gaza, el cual, de acuerdo con funcionarios de Salud en el territorio gobernado por Hamas, ha dejado más de 23 mil muertos.



"La intención de destruir a Gaza ha sido cultivada en el más alto nivel del Estado israelí, declaró a la corte Tembeka Ngcukaitobi, abogado de la Suprema Corte de Sudáfrica. La evidencia de intento genocida no sólo es pavorosa, sino también abrumadora e indiscutible", expresó.



’Estoy asombrada de que la comunidad internacional intente que Israel rinda cuentas’, comentó Assalah Mansour, una abogada de 25 años, desde la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania. Toda la ciudad hablaba de la audiencia de La Haya este jueves, afirmó. ’Por primera vez, sentí que este caso devolvía al pueblo palestino la esperanza en la comunidad internacional’, añadió Mansour.



Israel ha negado vehementemente las acusaciones de genocidio y ha optado por defenderse presencialmente por primera vez, lo que da fe de la importancia simbólica del caso. Sudáfrica solicita órdenes preliminares vinculantes para obligar a Israel a detener su actual campaña militar en Gaza.



Israel declaró la guerra a Hamás, el grupo que gobierna Gaza, después de que sus combatientes lanzaron un ataque sorpresa el 7 de octubre en el sur de Israel, donde mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a unas 250 personas como cautivos. Los ataques de Israel han matado a más de 23 mil personas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.



Desde que Israel capturó Cisjordania y Gaza en la guerra de 1967, los palestinos han tenido que soportar asentamientos israelíes que se adueñan de sus tierras, incursiones del ejército en sus hogares, restricciones a sus movimientos y prohibiciones de utilizar sus propios recursos naturales, además de tribunales militares. Todo eso ha alimentado la sensación de que los sermones del mundo sobre los derechos humanos no se aplican a ellos.



En una plaza de la ciudad, cerca de allí, un grupo de palestinos y altos funcionarios honraron a Sudáfrica en un acto que conmemora a Nelson Mandela, conocido por liderar la emancipación sudafricana del dominio de la minoría blanca y por su activismo en favor del pueblo palestino antes de fallecer en 2013.



La comunidad árabe ha celebrado en gran medida este proceso. Sin embargo, algunas personas se sorprendieron por el hecho de que no haya sido un país árabe el que llevó el caso a la Corte Penal Internacional. En Túnez, por ejemplo, una multitud se congregó frente a la Embajada sudafricana para mostrar su apoyo a esta acción.



’Queríamos dar las gracias a Sudáfrica… que hizo lo que ningún país árabe o islámico pudo hacer’, dijo Naila Al Zouglami en la manifestación, mientras los presentes coreaban cánticos en apoyo al alto al fuego y la libertad de Palestina.



Las crecientes restricciones impuestas por el ejército a los movimientos de los palestinos en los últimos meses han convertido las ciudades de Cisjordania en enclaves aislados.



’En todas las guerras que han devastado Gaza, en todo lo que hemos vivido aquí con la expansión de los asentamientos y la violencia, nunca antes habíamos visto esto’, declaró Sliman Mukarkar, un joven de 29 años de la ciudad cisjordana de Belén. ’Nos alegra el corazón porque enseña al mundo lo que nos está pasando’..



Por su parte, el Gobierno alemán rechazó las acusaciones de genocidio contra Israel, expuestas este 11 de enero por Sudáfrica en el alto tribunal de la ONU y apoyadas por decenas de países, y advirtió contra la ’instrumentalización política’ de tal denuncia.



El portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, afirmó en un comunicado que Israel se estaba ’defendiendo’ tras los ataques ’inhumanos’ de Hamás el 7 de octubre y anunció que Alemania intervendrá como "tercera parte" ante la CIJ en virtud de un artículo que permite a los Estados buscar aclaraciones sobre el uso de una convención multilateral.Con información de AP | LA JORNADA | DW