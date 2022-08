Subió de precio otra vez la bebida diabética en México por excelencia

La compañía Coca-Cola Femsa informó que a partir de esta semana todos sus productos incluyendo su producto insignia costarán 6.6% más ante el aumento de las materias primas como PET y edulcorantes.



Ahora la Coca-Cola de 600 mililitros no retornable, el formato de mayor venta, pasará de 15 a 16 pesos, mientras que la presentación en lata de 355 mililitros aumentará de 15 a 16 pesos también.



Mientras que en envases más grandes, la Coca-Cola de 2.25 litros no retornable pasará de 31 a 32 pesos, la de 2.5 litros retornable subirá de 27 a 28 pesos y la de 3 litros no retornable se incrementará de 44 a 45 pesos.



El agua mineral Topo Chico, a su vez, subirá de 12 a 13 pesos; de igual forma, el precio de los jugos Del Valle de 355 ml en lata se incrementará de 14 a 15 pesos.



Incluso, el agua natural Ciel de 350 ml pasará de 7 a 8 pesos; mientras, la Ciel mineral de 1.75 litros no desechable subirá de 24 a 26 pesos.



Lo anterior pese a que México es el consumidor número 1 a nivel mundial de Coca-Cola en México, con 163 litros anuales per cápita. ’Esto llega hasta el punto de que hay pueblos sin agua potable, pero donde no falta la Coca-Cola’, de acuerdo con el Poder del Consumidor.



Además para el primer trimestre del año la compañía tuvo un aumento del 14.6% en sus ingresos, equivalente a 51 mil 195 millones de pesos, ante el volumen de ventas en el mercado de Sudamérica.



La compañía desde hace décadas se ha visto beneficiada por anteriores gobiernos. El Poder del Consumidor dio a conocer anteriormente que funcionarios actuales y exfuncionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y directivos de la empresa Coca-Coca acordaron en 2011 introducir un etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) donde establecían un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la organización mundial de la salud el cual fue permitido por las autoridades y la cual se mantuvo durante siete años.



Lo anterior con el fin de continuar vendiendo bebidas con un exceso de azúcar, aún cuando, de acuerdo con el Poder del Consumidor, 63 gramos por porción de 600 mililitros de refresco equivale a 12.5 cucharadas cafeteras de azúcar, lo que cubre de 180 por ciento a 252 por ciento de lo que un adulto debe de consumir para todo el día. La cantidad de azúcar máxima tolerada para un adulto es de 5 a 7 cucharadas cafeteras de azúcar para todo un día.



Si un niño consume una botella de 600 ml de Coca-Cola, está ingiriendo del 315 por ciento a 420 por ciento de la azúcar máxima tolerada para todo el día, ’ya que un niño no debe consumir más de 3 a 4 cucharadas cafeteras de azúcar diarias’, indicaron.



’Por supuesto, hay un gran porcentaje de niños y niñas en el país que se toman una botella completa de 600 ml de Coca-Cola (pues se trata del tamaño más consumido) o inclusive hasta más. Es importante mencionar que el hecho de que los niños y niñas estén tomando refrescos es un problema de salud pública, y no tanto una responsabilidad de los padres o de los mismos niños’, expone.



La organización destaca que existen comunidades en México donde no hay acceso a agua potable, pero sí hay acceso a una gran cantidad de refrescos, especialmente Coca-Cola, como es el caso de San Cristóbal de las Casas en Chiapas y otras entidades del sureste de mexicano.



Los datos de la Conagua indican que los más de 28.2 millones metros cúbicos que explota durante los 12 meses para su producción es el equivalente al consumo de agua de 515 mil personas durante un año. Por ejemplo, en Mazatlán, Sinaloa, que tiene 501 mil habitantes; Tutltitlán, Estado de México, 516 mil; Guanajuato, Guanajuato, 521 mil; y el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, con 523 mil habitantes.Con información de DEBATE