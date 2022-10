Su propio hermano le quema su casa, ella pide ayuda al diputado Nazario Gutiérrez

Texcoco, Méx, 9 de octubre del 2022.-Con miedo vive Raquel vecina de Texcoco debido a que su hermano Francisco, hombre que consume drogas y alcohol, la agredió con un cuchillo y quemó su casa ubicada en la colonia Montecillos, por ello solicitó la intervención del diputado de Morena, Nazario Gutiérrez Martínez.





La mujer solicitó ayuda "Vivo con miedo, estoy con miedo, tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de estar en mi casa ¡Ayúdenme por favor¡ al narrar que tras sufrir la agresión y llamar a la policía municipal de Texcoco los uniformados no quisieron intervenir retirándose del lugar.





Manifestó que al acudir al Ministerio Público para realizar la denuncia correspondiente por la agresión y el incendio y al señalar a su hermano se levantó carpeta TEX/CAJ/AIX/100/290695/22/10; sin embargo, los servidores públicos se negaron a colocar el nombre de su familiar y fue iniciada en contra de "quien resulte responsable".





La mujer recordó que el día de la agresión estaba con su hija de cuatro años de edad haciendo la tarea en el comedor de su casa, cuando su hermano salió "y enfrente de la niña hasta se tomaba el activo, estaba con sus cervezas y empezó a bailar con cuchillos", por lo que en un momento se acerco a ella y a la menor amenazante. Y cuando ella le dijo que se fuera a bailar a otro lado se enojo y aventó el cuchillo y tomó una barreta y la volvió a amenazar, por lo que huyeron del lugar, momento que él aprovecho para generar un incendio en su vivienda.





Manifestó que tras los hechos llegó su hijo y lo buscó a bordo de una motocicleta, encontrándolo en la calle, pero el acercarse al hombre, éste lo agredió con un cuchillo, pero afortunadamente no lo lesionó y sólo rasgo su chamarra.





Señaló que quisiera una orden de restricción en su contra porque la ha amenazado de muerte y consideró que por ello se dan los feminicidios; no obstante, las autoridades no le otorgan esta medida legal.





Reveló que el hombre también ha agredido y amenazado a su madre que vive en Ecatepec "Mi mamá lo ha echado a la calle, mi mamá lo tiene demandado, a mi mamá él ha dicho que no va a descansar hasta que no la mate, a mis hermanas, a mi sobrina... a los niños".





"Dice que no lo queremos…es muy agresivo, roba cosas, su coraje de él es porque no lo queremos apoyar", afirmó y agregó que al parecer tiene ordenes de aprehensión.





La vecina de Texcoco afirmó que su mamá vive en Potrero Chico y enfrente hay una colonia que se llama Unidad Valle de Ecatepec, "ahí ya esta muy boletinado, ya toda la gente lo conoce y sabe lo que es apenas, tendrá pasadito de un mes, que igual quiso machetear a mi mamá y a uno de mis cuñados ahí en la calle. La gente ya lo conoce".





Y sostuvo que no entiende porque a pesar de las denuncias las autoridades no hacen nada y los policías "no hacen nada" y preguntó "¿porque lo dejan que siga?" atacando y amenazando a la gente. Ya que incluso ha agredido a personas en la calle "es una persona muy peligrosa".





Por esto, pidió al diputado de Texcoco, Nazario Gutiérrez que la ayude para que intervenga ante las instancias de seguridad, con el fin de que ella y su familia estén a salvo.